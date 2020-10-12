Усольчанин оплатил штраф, чтобы не лишиться автомобиля Lexus

Не желая лишиться автомобиля, усольчанин оплатил административный штраф в размере 30 тыс. рублей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщают в УФССП.

Судебный пристав ознакомил мужчину о возбуждении в отношении него исполнительного производства и мерах принудительного характера, которые могут быть применены к нему в случае неоплаты штрафа в течение 60 суток. Не желая лишиться автомобиля марки Lexus RX, 2011 года выпуска, гражданин изыскал денежные средства и оплатил задолженность в полном объеме.