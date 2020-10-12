Во втором квартале 2020 года объем страховых взносов сократился на 13,3%

Итоги первого полугодия на страховом рынке свидетельствуют о том, что этот сектор финансового рынка входит в кризис, сообщает Российская газета.

За второй квартал текущего года упала совокупная премия и по добровольному медицинскому страхованию: почти на 15 процентов к аналогичному периоду 2019-го, а если по числу полисов, то вдвое. Почувствовав наступление кризиса корпоративные клиенты, на которых приходится абсолютное большинство взносов, стали, что называется, "рубить косты". К тому же заметно сократилось число покупателей полисов из числа трудовых мигрантов, перед которыми с введением карантина закрылись границы России.

Сегменты моторного страхования развивались по-разному.

Сборы по ОСАГО за первую половину 2020 года остались практически на том же уровне, что и год назад (103,26 и 103,95 миллиарда рублей соответственно, т.е. общие взносы снизились на 0,7 процента). Падение здесь если и продолжится, то вряд ли будет катастрофическим - ведь это обязательный вид страхования. Рынку предстоит столкнуться с другой проблемой: с осени начал действовать новый порядок формирования тарифа, который стал более индивидуальным и теснее привязанным к стилю вождения и другим персональным характеристикам автовладельца.

Пределы колебаний тарифа расширятся, что, можно предположить, даст основания для усиления конкуренции за беднеющего клиента.

Тем более что добровольный сегмент - каско - уже ушел в минус: второе полугодие нынешнего года к аналогичному периоду года прошлого показывает падение сбора премий на 3,6 процента. Размер средней премии по договорам автострахования, заключенным с физическими лицами, сократилась до минимального значения за 10 лет - до 20,6 тысячи рублей.

Дальнейшее развитие ситуации достаточно очевидно - рынок страхования продолжит сокращаться. По оценке президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, данной в интервью "Интерфаксу", отрасль по позитивному сценарию ждет падение совокупных сборов "до 5 процентов к предыдущему году. В случае развития негативного сценария и повторного введения ограничительных мер снижение сборов по отдельным сегментам страхового рынка может составить до 20 процентов".