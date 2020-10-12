Разработка проекта дороги Бодайбо – Мама начнется в 2021 году

На данный момент существует проблемный отрезок трассы длиной 16 километров, который проходит через реку. В зимнее время движение осуществляется с помощью ледовой переправы, летом – на пароме. Во время ледохода и ледостава единственная возможность добраться до административного центра – авиация. Об этом сообщил глава Мамско-Чуйского района Александр Морозов.

Также в ходе встречи обсуждались варианты развития отдаленного района. В частности, глава региона предложил начать работу по лесовосстановлению. На данный момент это направление с многолетней перспективой и возможностью обеспечивать посадочным материалом не только Иркутскую область, но и другие регионы.

- В рамках нашей совместной работы вы можете всегда рассчитывать на мою поддержку и понимание. И начинать, в данном случае, нужно со стратегии. Необходимо понять, что за эти пять лет мы обязаны сделать, чтобы жители района почувствовали улучшение качества жизни, - подчеркнул глава региона.

Кроме того, губернатор Иркутской области поручил провести совещание по вопросу обеспечения потребителей электрической энергией. В частности, речь идет о приобретении автономного резервного источника электроснабжения в посёлок Мама. Это необходимо из-за частых аварийных отключений на ЛЭП.

Был затронут и вопрос туристической привлекательности района. Это экологически чистая территория, площадью 43 тысячи квадратных километров, с разнообразным ландшафтом. Предполагается, что данный район будет интересен путешественникам с точки зрения охоты, рыбалки и сплавов по горным рекам.