Студенты из Иркутска прошли в финал «Космофеста – 2020»

Иркутский парк «Патриот» по поручению «Роскосмоса» занимался организацией отбора проектов из Иркутской области для фестиваля «Космофест – 2020», который пройдёт 14-16 октября этого года на космодроме «Восточный» в Благовещенске, сообщают в пресс-службе парка.

Иркутскую область представит команда из 11 человек, под руководством студента 3 курса Института авиамашиностроения и транспорта ИРНИТУ Максима Попова. Ребята решили спроектировать, изготовить и произвести запуск ракеты на твердом топливе оснащенной различными датчиками и видеокамерой для сбора информации во время полета и отработки систем стабилизации.

«Мы очень рады тому, что наша команда вышла в финал. Этому предшествовала большая работа, которая началась в прошлом году в рамках проектного обучения по специальности «Мехатроника и робототехника», - рассказал нам Максим Попов.

После анонсирования проекта к команде присоединились и другие студенты Иркутского политеха. «Во время научных изысканий студенты решают задачи, связанные с такими дисциплинами, как программирование, сопротивление материалов, цифровая техника и т.д. За полтора года работы с коллективом я вижу, как ребята меняются, какие навыки они приобретают, как развиваются их профессиональные компетенции», - рассказывает доцент кафедры радиоэлектроники и телекоммуникационных систем, к.т.н. Роман Кононенко.

«Этот конкурс – уникальная возможность показать свои идеи высококвалифицированным специалистам из Роскосмоса. Именно здесь можно получить экспертную оценку, необходимую на старте карьерного роста. Я уверен, что Всероссийский конкурс молодёжных проектов будет способствовать повышению заинтересованности молодых учёных к теме ракетостроения», - считает Максим Попов.

Иркутский парк «Патриот» рад и горд за наших земляков! Ведь одна из основных целей создания парка – работа с молодёжью, стремление увлечь ребят наукой, пробудить интерес к нашей истории и дать талантам возможность заявить о себе. Именно на это направлены все наши экскурсии, онлайн уроки и недавний телемост с Международной Космической Станцией.