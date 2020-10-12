На содержание всех особо охраняемых природных территорий в Иркутской области потратили более 270 млн рублей

Согласно данным Иркутскстата, в 2019 году на содержание особо охраняемых природных территорий в Иркутской области потратили 274,9 млн рублей.

Одна из них - Прибайкальский национальный парк площадью 417,3 тыс. гектар.

Кроме того, в разных районах Приангарья имеется еще 4 охраняемых территории федерального значения (природные заповедники «Витимский» и «Байкало-Ленский», заказники «Тофаларский» и «Красный яр») и 13 природных заказников регионального значения. Среди них печально знаменитый заказник «Туколонь» на севере области, в Казачинском-Ленском районе, где производилась незаконная вырубка леса.

Общая площадь охраняемых территорий – 2,7 млн. гектаров (3,4% площади региона).

В охране нуждаются не только бесценные лесные ресурсы, но и богатейший животный мир. В Красную книгу России внесено 44 вида птиц, обитающих в Приангарье, и 6 видов млекопитающих. В региональную Красную книгу включены 2 вида рептилий, 62 вида птиц и 17 видов млекопитающих. Кроме того, в Перечень наземных позвоночных Иркутской области, нуждающихся в особой охране, включены 1 вид рептилий, 30 видов птиц и 7 видов млекопитающих.

На содержание всех особо охраняемых природных территорий в 2019 году затрачено 274,9 млн рублей.

Здесь осуществляется эколого-просветительская и туристическая деятельность: работает музей, 3 визит-центра, проложены экологические тропы и маршруты, в том числе водные, пешие и прочие. За год визит-центры посетили 848 человек, по маршрутам прошли 172 тысячи человек.