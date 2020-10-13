«День Ч»: Новый большой опыт – это не только удаленка… Это жизнь с детьми 24/7

Шестой по счету праздник чтения «День Ч» прошел в новом – офлайн и онлайн-формате. Темой события в 2020 году была наука. Участники не обошли стороной и тему онлайн-образования, которое стало особенно актуальным из-за пандемии. Каким оно должно быть? Нужно ли говорить просто о сложном? Почему фейковые новости получили колоссальное распространение этой весной? Какие они – профессии будущего? Об этом и многом другом дискутировали спикеры «Дня Ч» – писатели, книгоиздатели и популяризаторы науки с иркутскими педагогами. Портал SIA.RU записал несколько цитат.

«День Ч» в Иркутске. Пресс-конференция.

Фото: Андрей Фёдоров.

«Фейк – это тот же вирус»

Когда началась эпидемия, и она еще не была пандемией, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придумала новое слово – имфодемия. Это эпидемия фейков и слухов, переизбыток информации, недостоверной относительно болезни, которая напрямую влияет на то, как люди лечатся или не лечатся. ВОЗ призвала бороться с этим явлением, тогда за фольклористику взялись врачи, вынужденные развенчивать слухи, рассказала Александра Архипова – фольклорист, антрополог, один из авторов книги «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР».

«День Ч» в Иркутске. Пресс-конференция.

Фото: Андрей Фёдоров.

– Фейк – это тот же мутирующий вирус, только информационный. У коронавируса есть щупы, которыми он разрушает клеточную мембрану. У фейков тоже есть разные способы прикрепляться к носителю, к человеку. Например, можно сослаться на институт власти: «В госпитале сказали, что…». Высмеивание не уничтожает фейк, а создает ему апдейт. Появляется новая версия, и каждый, кто передает слух, добавляет что-то от себя. Такие цепочечные фейки возникают крайне часто. В ситуации опасности и разобщения людей сплетня выполняет роль социального консолидирующего сигнала: «Я – такой же, как вы, мы поддержим друг друга, и в доказательство я готов поделиться с вами важной информацией». Когда наши социальные связи распадаются – мы не ходим на работу и даже в магазин, дети не ходят в садик, – желание консолидироваться еще сильнее.

«На фоне общего спада научно-популярная литература все время "на коне"»

Достоверным источником знаний считается научная литература, но она достаточно сложна для понимания. Научно-популярная литература позволяет доносить сложную информацию до гораздо более широких слоев общества, в том числе, до детей и подростков. А разнообразие форматов выводит этот сегмент литературы в лидеры продаж. Александра Литвина – главный редактор издательства «Пешком в историю», автор книг «Транссиб», «История старой квартиры» говорит, что у научно-популярной литературы есть и еще одна функция.

«День Ч» в Иркутске. Пресс-конференция.

Фото: Андрей Фёдоров.

– Традиционно детская литература предполагала просвещение, научение и поучение. И до сих пор, пожалуй, самая ненавистная тема у школьников – «Чему нас учит этот рассказ». То есть, считается, что литература – не для получения удовольствия, а для того, чтобы нас как-то улучшить. Когда взрослые покупают книжки детям, они во многом руководствуются этим принципом, и это печально наблюдать. К счастью, ситуация меняется. И очень приятно сказать, что на фоне общего спада научно-популярная литература как для детей, так и для взрослых, все время «на коне». Этот сегмент активно растет и развивается, отражая изменения в предпочтениях читателей. Вкусы у всех разные: кто-то любит определенным образом организованную информацию, кому-то нравятся книги, в которых можно что-то делать. Хочется и разного уровня сложности. Кроме того, книга может быть удовольствием. Научно-популярная литература может удовлетворить все эти запросы благодаря своим новым и классическим форматам. А такие мероприятия, как «День Ч», – подспорье для родителей, они помогают лучше понять и интересы своего ребенка, и то, из чего выбрать, чтобы этот интерес, у каждого свой, – поощрить.

«Не на что жаловаться – онлайн образование взлетело»

Книги – не единственный способ говорить о науке и популяризировать ее. Ася Терехова – редактор «Детской комнаты» Arzamas, одна из организаторов первого в России онлайн-фестиваля подкастов «СЛЫШ» рассказала о форматах, которые позволяют родителю организовать совместный с ребенком досуг, и узнать больше о науке и искусстве.

«День Ч» в Иркутске. Пресс-конференция.

Фото: Андрей Фёдоров.

– Мы все говорим, что пандемию получили большой новый опыт – удаленку. На самом деле еще один большой опыт – это жизнь с детьми 24/7, и родители при этом чувствовали себя отнюдь не в райском саду. Они метались между своей удаленкой, желанием проводить время качественно и быть хорошим родителем, и желанием «сбагрить» своего ребенка. Мы давно решили, что хотим быть добрым помощником взрослому, и на сайте Arzamas, просветительском проекте, который рассказывает об истории культуры, начали собирать советы о том, как с пользой и интересно проводить время. В пандемию это особенно отозвалось. Тут не на что жаловаться – онлайн образование взлетело. Но вообще-то дети не хотят учиться после уроков. Поэтому мы показываем, что наука может быть досугом, а греческая трагедия и реформы Петра I такие же интересные, как новое видео Дудя. На наш взгляд, классно должно быть не только ребенку, но и родителю. Поэтому на сайте экспериментируем с форматами: там есть мультфильмы, аудиоспектакли, лекции, подкасты и даже «Императорский тиндер».

«Будут востребованы профессии, направленные на работу с людьми, данными и ресурсами»

Появление необычных решений – следствие глобального тренда на рынке медиаконтента, считает Илья Кабанов – главный редактор научно-популярного альманаха metkere.com, научный обозреватель сайта Тайга.инфо. Объем контента настолько велик благодаря простым и доступным технологиям, что сегодня недостаточно произвести медиапродукт – нужно продумать его дистрибуцию: выделиться на общем фоне и привести на площадку нужную аудиторию. Все это обусловливает и появление новых профессий.

«День Ч» в Иркутске. Пресс-конференция.

Фото: Андрей Фёдоров.

– В 2010 году я написал шуточную статью о том, какие профессии будут востребованы через десять лет. Из девяти пунктов восемь сбылись. Например, я говорил о том, что появится профессия редактор блога, теперь мы знаем инфлюенсеров (пользователей соцсетей, имеющих обширную и лояльную аудиторию), которые зарабатывают большие деньги на своих инстаграмах. Говорил, что будет востребована профессия менеджера по обратной связи, и все прекрасно знают, что практически единственный способ достучаться до крупных компаний – это написать про них какую-нибудь гадость в фейсбуке. Еще не появились программисты 3D-причесок, но, думаю, это вопрос времени (смеется): во время карантина мы уже стригли себя сами. А если серьезно, профессии будущего связаны с тремя категориями: будут востребованы те, кто направлен на работу с людьми, данными и ресурсами, потому что без этих трех компонентов будущее точно не наступит.

«Нужно, чтобы люди работали на своей земле, развивали свои города»

Мир меняется очень быстро, и чтобы успевать за этими изменениями, нужно уже сегодня работать над воспитанием критического мышления, считают спикеры. С этой точкой зрения согласны в Иркутской нефтяной компании, которая второй год является генеральным партнером проекта «День Ч». По словам Сергея Евчика, пресс-секретаря ИНК, руководство компании поддерживает смелые, нестандартные проекты, не только производственные или инвестиционные, но в том числе проекты в сфере культуры.

«День Ч» в Иркутске. Пресс-конференция.

Фото: Андрей Фёдоров.

– Иркутской нефтяной компании 20 лет, все это время она переживает трансформации как кадрового состава, так и направлений деятельности. Сейчас ИНК строит в Усть-Куте Иркутский завод полимеров, который будет выпускать 650 тысяч тонн полиэтилена высокой и низкой плотности. Это большой вызов для компании, потому что газопереработкой в регионе никто раньше не занимался. Соответственно, нам нужны кадры. Но самое главное – нам нужно, чтобы в регионе оставались молодые специалисты, чтобы они здесь получали знания, работали на своей земле и развивали свои города и сообщества. Поэтому образовательные, просветительские проекты являются важной составляющей нашей работы.

«Новая реальность – это челлендж»

Проект «День Ч», партнером которого является Иркутская нефтяная компания, тоже меняется: в 2019 году его мероприятия стали проходить дважды в год, расширилась и география – столичные спикеры теперь приезжают не только в Иркутск, но и на север области – в Усть-Кут. Особенность осенней программы-2020 в том, что организаторы сместили акцент с детской аудитории на взрослую и перешли в онлайн, рассказала Любовь Окладникова, соорганизатор «Дня Ч», руководитель Центра немецкого языка им. Вильгельма фон Гумбольдта.

«День Ч» в Иркутске. Пресс-конференция.

Фото: Андрей Фёдоров.

– Долгое время основной изюминкой нашего праздника была детская программа. Нынче мы решили больше внимания уделить разговору со взрослыми – теми, кто сами пойдут разговаривать с детьми: своими детьми или учениками. Символично, что дискуссия о современном подходе к образованию, в которой участвовали спикеры и иркутские педагоги, прошла в «Точке будущего». Один из вопросов, который сейчас стоит перед нами – переход образования в онлайн. Это новая реальность не только для детей и педагогов, но и для нас как организаторов события. По большому счету это челлендж для всех нас.