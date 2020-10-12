Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутской области продолжает расти

Ситуация в регионе ухудшается с каждым днём. За две последние недели заболеваемость коронавирусом выросла в 2 раза. По данным оперативного штаба, на 12 октября в Иркутской области подтверждены 171 новый случай коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 20 739 заболевших.

За последние сутки два человека умерли от коронавируса. Всего за период эпидемии скончались 362 человека: от COVID-19 умерло 272 (+2), от заболеваний, не связанных с вирусом – 90. За последние сутки выздоровели 8 человек, за весь период эпидемии – 17 772.

По количеству новых заражений сегодня лидирует Иркутск. Из 171 нового случая коронавируса в регионе 61 приходится на областной центр.

Больше всего новых случаев:

в Иркутске — 61 (всего 9 889),

в Иркутском районе — 43 (всего 1 552),

в Ангарске — 41 (всего 1 260)

в Слюдянском районе — 18 (всего 316).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19: