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Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутской области продолжает расти

Ситуация в регионе ухудшается с каждым днём. За две последние недели заболеваемость коронавирусом выросла в 2 раза. По данным оперативного штаба, на 12 октября в Иркутской области подтверждены 171 новый случай коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 20 739 заболевших.

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За последние сутки два человека умерли от коронавируса. Всего за период эпидемии скончались 362 человека: от COVID-19 умерло 272 (+2), от заболеваний, не связанных с вирусом – 90. За последние сутки выздоровели 8 человек, за весь период эпидемии – 17 772.

По количеству новых заражений сегодня лидирует Иркутск. Из 171 нового случая коронавируса в регионе 61 приходится на областной центр.

Больше всего новых случаев:

  • в Иркутске — 61 (всего 9 889),
  • в Иркутском районе — 43 (всего 1 552),
  • в Ангарске — 41 (всего 1 260)
  • в Слюдянском районе — 18 (всего 316).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19:

  • Иркутск – 9889,
  • Усть-Кут – 1480,
  • Иркутский район –1 522,
  • Ангарск – 1 260,
  • Братск – 941.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
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