Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутской области продолжает расти

Ситуация в регионе ухудшается с каждым днём. За две последние недели заболеваемость коронавирусом выросла в 2 раза. По данным оперативного штаба, на 12 октября в Иркутской области подтверждены 171 новый случай коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 20 739 заболевших.
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За последние сутки два человека умерли от коронавируса. Всего за период эпидемии скончались 362 человека: от COVID-19 умерло 272 (+2), от заболеваний, не связанных с вирусом – 90. За последние сутки выздоровели 8 человек, за весь период эпидемии – 17 772.
По количеству новых заражений сегодня лидирует Иркутск. Из 171 нового случая коронавируса в регионе 61 приходится на областной центр.
Больше всего новых случаев:
- в Иркутске — 61 (всего 9 889),
- в Иркутском районе — 43 (всего 1 552),
- в Ангарске — 41 (всего 1 260)
- в Слюдянском районе — 18 (всего 316).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19:
- Иркутск – 9889,
- Усть-Кут – 1480,
- Иркутский район –1 522,
- Ангарск – 1 260,
- Братск – 941.