С какими запросами россияне обращались к психологам во время пандемии

Ко Всемирному дню психологического здоровья сервис СберЗдоровье представил данные анализа запросов на горячей линии по коронавирусу. В этом году этот день приурочен к теме доступности психологической помощи. В рамках акции #МЫВМЕСТЕ телемедицинский сервис СберЗдоровье предоставил бесплатные онлайн-консультации с психологами для жителей всех регионов России. В 2020 году в ситуации общей напряженности населения психологическая поддержка стала особенно актуальна. Горячая линия работала в формате 24/7, и ею воспользовались около 300 000 человек.

В начале периода самоизоляции наиболее популярными запросами были: тревога о своем здоровье и здоровье своих близких (необходимость посещать работу, возмущение несоблюдением масочного режима со стороны прочих граждан); страх неопределённости будущего (где брать продукты, чем платить за свет, если не будет работы и т.п.), ощущение утраты контроля над жизнью в текущих жизненных условиях, подавленность. Второе место по популярности занимали запросы, связанные с дискомфортом от невозможности выйти из дома, тревога от отсутствия единого плана лечения коронавирусной инфекции, первый раз себя проявившие или обострившиеся на фоне влияния стресса панические атаки.

После пребывания в условиях самоизоляции (апрель-май 2020г.) фокус запросов несколько сместился. На первое место пришли проблемы в супружеских взаимоотношениях, отношениях с детьми, родственниками, соседями, связанные с необходимостью длительное время находиться в замкнутом пространстве, а также рождающееся чувство вины от нарушения запрета на самоизоляцию в сложившихся семейных обстоятельствах. Появились обращения, связанные с переживанием горя по поводу тяжелого состояния или потери близкого. Продолжали набирать распространенность обращения людей с психопатологической симптоматикой (нарушения сна, фобии, навязчивости, депрессия).

На заключительном этапе самоизоляции, в июне 2020 года, перед снятием карантинных ограничений, характер запросов вновь изменился. Все больше появлялось «нецелевых» звонков. Люди обращались с накопившимися проблемами и с вопросами по выходу из самоизоляции: как восстановить график учебы, как сменить работу, как отучить ребенка от бесконтрольного использования гаджетов, что говорило о естественных процессах выхода населения из режима самоограничения и расширении горизонта планирования своей жизни.

Таким образом, динамика запросов при обращении на горячую линию психологической поддержки в период самоизоляции продемонстрировала хорошо известные механизмы реакции человека на стресс: тревога, беспокойство о реальных и гипотетических проблемах, утрата жизненного ресурса, повышение уровня психопатологической симптоматики. А также обнаружила и необходимые приспособительные реакции — ограничение сферы контактов и зон ответственности, смещение фокуса внимания на личные проблемы, принятие краткосрочных решений, ограниченных отсутствием ясных перспектив будущего. Горячая линия психологической помощи стала действенным и эффективным инструментом помощи людям в ситуации неопределенности и стресса, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Ольга Маркина, кандидат психологических наук, руководитель супервизорской поддержки горячей линии психологической помощи СберЗдоровье:

«В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации с COVID-19 психоэмоциональное состояние населения вызывает всеобщую обеспокоенность. Психологическое консультирование и сопровождение, обеспеченное в разгар работы горячей линии, в этих обстоятельствах является действенным инструментом по предотвращению нарастания паники, апатии и соматизации психологических расстройств, и показало свою эффективность».