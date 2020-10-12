На выставке «Золотая осень — 2020» Сбер представил новые технологичные решения для АПК

Сбербанк выступил генеральным партнёром деловой программы 22-й агропромышленной выставки «Золотая осень». Сбер представил на выставке свой онлайн-стенд и провёл две собственные сессии.

Старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов принял участие в сессии Министерства сельского хозяйства «Цифровая трансформация АПК: глобальный диалог». Сессия МСХ была посвящена текущему состоянию и перспективам цифровизации агропромышленной сферы. В ней также участвовали представители министерств и ведомств РФ, эксперты из Индии и Китая. Модератором дискуссии выступила Ольга Гатагова, заместитель министра сельского хозяйства РФ.

В фокусе внимания участников сессии были вопросы правового регулирования, привлечения инвестиций, развития инфраструктуры и многие другие. Владимир Ситнов рассказал об автоматизации бизнес-процессов и платформенных возможностях Сбера.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

«По нашим оценкам агропромышленный комплекс входит в ТОП-3 отраслей экономики, которые будут активно проходить цифровую трансформацию в 2023-2025 годах. Мы, как банк, который плотно сотрудничает с предприятиями отрасли, уже давно внедрили в свои продукты технологическую составляющую. Например, с помощью искусственного интеллекта мы выдаем кредиты на проведение сезонных полевых работ. Более 20% наших клиентов сегмента малого бизнеса получают кредиты за 3 минуты, и этот опыт в ближайшее время мы будем распространять на крупные холдинги. ML-технологии позволяют нам не только проводить мониторинг клиентов, но и прогнозировать их потребности в тех или иных услугах, оптимизировать затраты. В будущем технологии возьмут на себя решение всех рутинных задач сельхозпроизводителя, связанных с отчетностью, расчетами и поиском контрагентов, чтобы дать ему возможность заниматься своим бизнесом - производством сельхозпродукции».

Также Сбер провёл на выставке две собственные сессии. Участники сессии «Цифровизация отрасли АПК. Технологии для повышения эффективности бизнеса» обсудили портрет современного покупателя и новую цифровую реальность, цифровые стратегии маркетинга и продвижения, перспективы внедрения искусственного интеллекта для снижения производственных затрат и увеличения прозрачности производственных процессов и возможности оптимизации бэк-офисных процессов через цифровизацию.

Вторая сессии — «Потенциал рынка M&A в АПК: честный диалог» — была посвящена вопросу слияний и поглощений в агропромышленном комплексе. Участники панельной дискуссии обсуждали плюсы и минусы консолидации в отрасли. По словам исполнительного директора Департамента развития бизнеса по отраслям Сбербанка Татьяны Крейтор, Сбер обладает уникальной экспертизой в агропромышленном комплексе. Банк сформировал портрет покупателя и продавца бизнеса и триггеры, которые помогают клиентам понять, насколько они в тренде отрасли и какие изменения в бизнесе им нужно внедрять.

Кроме того, на выставке был представлен онлайн-стенд с решениями экосистемы Сбера для аграриев. Вот лишь некоторые из них: