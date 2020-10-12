Шестой праздник чтения «День Ч» прошел в Иркутске

20 событий, около 100 участников офлайн-программ для педагогов и родителей, более 1400 просмотров трансляций на YouTube-канале и в Инстаграме – таковы итоги шестого праздника чтения «День Ч», сообщают в пресс-службе фестиваля.

Событие, организованное Центром немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта и магазином «Кукуля», состоялось в Иркутске 9-10 октября при поддержке Иркутской нефтяной компании и администрации г. Иркутска.

Шестой праздник чтения «День Ч» прошел в новом формате: офлайн-программа была дополнена онлайн-трансляциями и отдельными событиями на платформе Zoom для детей и подростков. Гостями праздника чтения стали научный обозреватель Илья Кабанов, антрополог и фольклорист Александра Архипова, редактор «Детской комнаты» Arzamas Ася Терехова, главный редактор издательства «Пешком в историю» Александра Литвина. К общению с участниками «Дня Ч» онлайн присоединились также автор научных комиксов Ольга Посух из Новосибирска и художник-комиксист Юлия Никитина из Санкт-Петербурга.

9 октября «День Ч» прошел в образовательном комплексе «Точка будущего».

В этом году праздник чтения был посвящен науке, научно-популярной литературе, развитию критического мышления и работе с информацией. Во время профессиональной программы для педагогов участники вместе со спикерами «Дня Ч» размышляли, как говорить с детьми о науке, представляли себе будущее информации, выясняли, от чего зависит распространение слухов. Очно программу смогли посетить почти 50 учителей, сотрудников образовательного комплекса. Ограничения, связанные с COVID-19, не позволили расширить количество очных участников, но еще 200 человек присоединились к видеотрансляциям лекций и мастер-классов на YouTube-канале праздника.

Как отмечают педагоги, важность подобных мероприятий несомненна: прежде всего, это расширение опыта, возможность под другим углом посмотреть на знакомые факты или проблемы, увидеть новые пути решения. На мастер-классах спикеры «Дня Ч» рассказывали о том, как создавать подкасты и как их можно использовать на уроках, как делать комиксы и мультфильмы на серьезные научные темы, делились опытом создания научно-популярных проектов. Единственное, по словам слушателей, чего им не хватило – больше времени на общение со спикерами.

10 октября офлайн-программа праздника продолжилась в ТВЦ «Галерея Revолюция».

Родительскую аудиторию ждали дискуссия о критическом мышлении, лекции о профессиях и навыках будущего, распространении фейков, презентации просветительских и издательских проектов, популяризирующих науку. Трансляция мероприятий велась в Инстаграм-аккаунте «Дня Ч». Программа для взрослых завершилась открытием выставки «Звезды французского комикса в России», организованной при поддержке Альянс-Франсез Иркутск и Иркутской нефтяной компании. Экспозиция будет доступна иркутянам в ТВЦ «Галерея Revолюция» до конца октября.

Программа для детей и подростков была реализована онлайн. Дети младшего школьного возраста приняли участие в занятиях по научно-популярным книгам, разработанных волонтерами «Дня Ч» – участниками онлайн-проекта «Школа волонтеров чтения». Ребята постарше встретились в Zoom-е с автором комиксов о микросупергероях Ольгой Посух, автором графических романов Юлией Никитиной, а также посетили мастер-класс по созданию подкастов редактора «Детской комнаты» просветительского проекта Arzamas Аси Тереховой.

«Научно-популярная литература – это самая близкая альтернатива загрузке информации прямо в мозг, как «Матрице». Чтобы расширить кругозор и узнать, как устроен мир, нужно много читать, а мероприятия вроде Дня «Ч» помогут разобраться с тем, на какие книги стоит обратить внимание в первую очередь», – прокомментировал гость праздника, научный обозреватель Илья Кабанов.

«Праздник чтения состоялся: «живые» лекции и мастер-классы с учетом эпидемических ограничений, трансляция всех основных событий в интернете – можно сказать, что команда праздника чтения преодолела многочисленные барьеры, обусловленные новой реальностью. Впервые за всю историю фестиваля его материалы будут доступны всем желающим – они содержат актуальную и полезную информацию для самой широкой аудитории», – отметил пресс-секретарь Иркутской нефтяной компании Сергей Евчик.

В следующем году «День Ч» продолжится. Главной темой праздников чтения в Иркутске и Усть-Куте станет «Искусство».