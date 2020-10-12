Банк УРАЛСИБ принял участие в онлайн-конференции «Банки-2020: вызовы, решения, перспективы»

Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров и исполнительный директор, управляющий филиалом «Южный» Банка УРАЛСИБ Эдуард Колесников ответили на вопросы журналистов ключевых СМИ Краснодарского края и других регионов Юга России в ходе онлайн-конференции «Банки-2020: вызовы, решения, перспективы».

Конференция была организована «Коммерсант-Кубань». Участие в онлайн-встрече также приняли представители таких СМИ, как РБК-Кубань, Эксперт-Юг, «Комсомольская правда», Юга.ру, Кубань-24, «Деловая Газета. ЮГ», ЮГ Times, «Краснодарские известия», «Кубанские новости» и других деловых изданий.

Основная тема разговора — то, как изменился банковский рынок после пандемии, как новые условия повлияли на трансформацию бизнес-моделей банков и предпочтения клиентов, каковы основные итоги этих изменений, и как будет развиваться банковский сектор в ближайшей перспективе.

Спикеры рассказали журналистам о том, как различные клиентские сегменты пережили период пандемии, как режим ограничений изменил формат взаимодействия с клиентами и линейку банковских продуктов и услуг, рассказали о мерах поддержки для розничных клиентов и малого бизнеса, а также ответили на другие актуальные вопросы представителей СМИ.