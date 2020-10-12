В Зиминском районе спасательные службы нашли труп пропавшего грибника

29 сентября житель села Зулумай отправился на плавсредстве вверх по течению реки Зима для сбора дикоросов и пропал. На протяжении нескольких дней совместно с местными жителями проводилось обследование реки Зимы и ее притоков, небольших рек и ручьев, сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Николай Гончаров начальник Центрального поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области:

От рыбаков и охотников, находившихся в районе поиска, мы получили информацию о том, что лодку пропавшего мужчины видели в районе урочища Хотхур и уточнили, что неподалеку находится зимовье. Добраться туда на плавсредстве не представилось возможным, поскольку водоем покрылся льдом. Преодолев пять километров лесного массива пешком, мы обнаружили сгоревшее зимовье, внутри которого находился погибший мужчина, возле строения было обнаружено тело второго. Свидетели опознали в одном из погибших разыскиваемого.