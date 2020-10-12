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Правительство направит 8,8 млрд рублей на ежемесячные выплаты семья с детьми от 3 до 7 лет

Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3,8 миллиона человек. Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом Президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.

Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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