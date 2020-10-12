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Иркутская область заняла 21 место в РФ по доступности дизельного топлива

Согласно рейтингу РИА Новости, в Приангарье на среднюю зарплату можно купить 830 литров этого вида топлива: его средняя цена в 2020 году составила 49,89 рублей за литр.

По оценкам экспертов, в 2020 году в России цены на дизельное топливо оставались довольно стабильными. По состоянию на вторую половину сентября, средние потребительские цены на дизтопливо в целом по стране составили 48,02 рубля за литр, что на 0,6% выше, чем на конец 2019 года.

Впрочем, динамика и уровень цен на дизельное топливо существенно отличается в разных регионах страны. Разница в ценах на дизельное топливо между максимумом и минимумом превышает 30%. При этом следует учитывать, что уровень цен на АЗС не всегда свидетельствует о доступности дизельного топлива для населения, так как уровень заработных плат также существенно отличается в разных регионах страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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