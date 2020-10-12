Вокальный конкурс Иркутского района «Байкальская волна» впервые прошел в онлайн формате

Вокальный конкурс «Байкальская волна» прошел в Иркутском районе с 21 сентября по 2 октября. Впервые он проведен в режиме онлайн из-за сложившейся эпидемиологической обстановки. В нем приняли участие 62 участника из 17 муниципальных образований Иркутского района, а также вокалисты студий Иркутска, сообщают в районной администрации.

Конкурс проходил в трех номинациях по пяти возрастным группам: эстрадный вокал, народный вокал и академическое пение. Впервые в конкурсе введена номинация «Вокально-инструментальные ансамбли». Участники презентовали в видеороликах по одному произведению.

- Уровень конкурсантов вырос по сравнению с первым конкурсом, который прошел в 2018 году. Будем надеяться, что он будет и дальше расти. Теперь нужно двигаться вперед и стремиться к высоким результатам, - отметила начальник отдела культуры администрации Иркутского района Ольга Конторских.

Победителями в номинации «Эстрадный вокал» в разных возрастных группах стали Яна Быкова и Арсений Русановский из Молодежного МО, Таисия Шашина из Уриковского МО, Артем Бусыгин, Виктория Малахова и Кира Захлебная из Ушаковского МО, Олег Тубчинов из Марковского МО. В номинации «Народный вокал» Елизавета Апанасюк и Юлия Жукова из Хомутовского МО, Анастасия Костаусова из Большереченского МО. Лучшим вокально-инструментальным ансамблем признан ВИА «Дом культуры» Уриковского МО.

Победители в каждой номинации будут награждены памятными статуэтками, все участниками дипломами.