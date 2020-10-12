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Россияне назвали самые эффективные меры борьбы с коронавирусом

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, что как самый действенный способ защиты от коронавируса 36% респондентов отметили масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

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22% опрошенных указали, что лучшей профилактикой для них является массовая вакцинация. 16% жителей России отметили эффективность введения карантина и пропускного режима, а 15% — эффективность перевода сотрудников на дистанционный формат работы. При этом каждый пятый опрошенный (21%) указал, что никаких мер защиты от вируса вводить не надо. 

В варианте «Другое» респонденты чаще всего указывали, что для борьбы с распространением коронавируса необходимо закрыть границы страны, а также отмечали эффективность всех мер сразу. 

«Помимо всех обязательных мер, введенных для защиты населения от коронавируса, очень важным является осознанное и ответственное отношение людей к собственному здоровью самих людей. Именно это позволит обойтись без жестких ограничений. Мы советуем всем избегать мест большого скопления людей, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, а работодателям по возможности организовать дистанционный формат работы», — говорит Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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