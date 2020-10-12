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Иркутский спортсмен стал чемпионом СФО по троеборью на самом сложном маршруте

Мастер спорта России по троеборью Игнат Екишев стал чемпионом Сибирского федерального округа в личном зачете на Чемпионате по троеборью, которые в эти выходные состоялись в Новосибирске, сообщают в КСК «Пиоваровский». 

Игнат и его конь Хеопс многократно побеждали на соревнованиях СФО и России по троеборью. В этом году спортсмен переехал из Красноярска в Иркутск, он работает тренером в КСК «Пивоаровский» и представляет клуб на соревнованиях.

На соревнованиях Игнат представлял Иркутскую область, КСК «Пивоваровский». Также в соревнованиях от Пирангарья принимали участие спортсмены Олег Рябинин (КСК «Пивоваровский»), Полина Куницина (Фонд Тихомировых) и Оксана Савченко (КСК «Золотой мустанг»).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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