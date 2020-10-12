С начала года объем предложения загородной недвижимости сократился на 8%, а стоимость выросла на 16%

С начала года объем предложения сократился на 8% (+0,1% за квартал). Низкая вариативность предложения привела к снижению количества сделок в период с января по сентябрь на 25%, однако в III квартале было совершено 55 сделок, что всего на 5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, сообщают в консалтинговой компании Knight Frank.

Суммарная стоимость предложений на рынке загородной недвижимости за квартал выросла на 13%, а с начала года – на 16%. Это обусловлено динамикой курса валют, изменением структуры предложения и повышением цен в пуле поселков на первичном рынке.

По итогам III квартала 2020 года на рынке элитной загородной недвижимости Подмосковья экспонировалось около 2 400 лотов.

Большая часть предложения, (78% всех лотов) приходилась на вторичный сегмент. Общая стоимость зафиксирована на уровне 588,5 млрд руб., из которых 514,2 млрд руб. приходилось на вторичный сегмент, а 74,3 млрд руб. – на первичный. Суммарно стоимость предложений на обоих рынках за квартал выросла на 13%, с начала года – на 16%.

В целом на рынке загородной недвижимости с начала года сократился объем предложения на 8%, а динамика за квартал остается практически неизменной – +0,1%. За III квартал 2020 года количество лотов в бюджете от 30 млн руб. в экспозиции от собственников выросло на 1% до 1 875 шт. На первичном рынке отмечалось снижение объема предложения на 3%, до 526 коттеджей, таунхаусов и участков в 22 поселках. Относительно конца 2019 года отмечается сокращение на 5% на вторичном и на 16% на первичном рынке. Количество лотов от застройщиков пополнялось немногочисленными новыми и вернувшимися лотами в реализуемых поселках, при этом более трех лет на рынке не появлялось новых проектов. В III квартале 2020 года первичные продажи завершились еще в двух поселках: Madison Park и «Ренессанс Парк».

Средний бюджет предложения коттеджей на вторичном рынке за III квартал 2020 года увеличился на 12% до 302 млн руб.

Средняя цена одной сотки земли также выросла на 12% до 2,8 млн руб. Средний бюджет таунхаусов вырос на 7% до 75 млн руб. На средних показателях вторичного рынка сказывалась динамика курсов валют (50% предложений экспонируется в долларах или евро). Без влияния курса доллара коттеджи подорожали всего на 1%, таунхаусы на 3%, а средняя цена одной сотки земли – на 2%.

На первичном рынке в III квартале 2020 года отмечался рост средних бюджетов предложения на коттеджи и таунхаусы. Наиболее значительно в цене выросли коттеджи, +16% до 172,4 млн руб. Рост связан с изменением структуры предложения, динамикой курсов валют и повышением цен на пул лотов в поселках: «Резиденции Березки», «Княжье Озеро» и «Раздоры-2». Средний бюджет предложения таунхаусов вырос на 2% до 39,5 млн руб. Средняя цена одной сотки земли сократилась на 9% до 3,6 млн руб. Снижение цены на земельные участки связано с изменением структуры предложения.

Основной объем предложения элитного загородного жилья был традиционно сосредоточен на западных направлениях. Лидирующую позицию на вторичном рынке удерживает Рублево-Успенское шоссе: здесь предлагается 42% всех лотов. Затем идет Новорижское шоссе с долей 37%. На первичном рынке на Рублево-Успенское и Новорижское шоссе приходится по 45% лотов на каждое из направлений.

В структуре предложения по форматам лидирующую позицию как на вторичном, так и на первичном рынке занимают коттеджи – 80% и 55% лотов соответственно.

Самый высокий средний бюджет предложения коттеджей на вторичном рынке зафиксирован на Рублево-Успенском шоссе – 428 млн руб., +9% за квартал. На первичном рынке наиболее дорогие поселки представлены на Рублево-Успенском и Новорижском направлениях. Однако из-за присутствия в предложении на данных направлениях и более бюджетных поселков, самый высокий средний показатель средней цены отмечен на Минском направлении, где первичные продажи ведутся всего в двух дорогих поселках.

Средний бюджет на Новой Риге по итогам III квартала 2020 года составлял 201 млн руб., увеличившись за квартал на 11%. Коттеджи от застройщиков на Рублевке в среднем экспонировались за 135 млн руб.(+6% за квартал), на Минском шоссе за 359 млн руб. (-8% за квартал).

Объем сделок за январь-сентябрь 2020 года на первичном загородном элитном рынке составил порядка 130 лотов, что на 25% ниже, чем в январе-сентябре 2019 года. В частности, в III квартале было совершено 55 сделок, что всего на 5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. В условиях дефицита качественного предложения сохраняется тенденция к снижению количества сделок на первичном загородном элитном рынке. В 2018 году произошло сокращение на 18%, в 2019 году – на 11%. В I полугодии этого года ситуацию усугубили ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, и было реализовано порядка 75 лотов, что на 35% ниже, чем в I полугодии 2019 года.