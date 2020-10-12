Гражданско-патриотический форум прошел в Иркутске

Пятый год подряд форум на своей площадке собирает представителей студенчества и молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет, сообщают в областной администрации.

В этом году в мероприятии приняли участие 120 активных молодых людей из 19 городов России, чьи интересы связаны с организацией работы по патриотическому воспитанию, развитием волонтерских практик, а также реализацией проектов, направленных на гармонизацию межнациональных отношений.

На форум были приглашены эксперты из Федерального агентства по делам молодежи, комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и представители профильных общественных объединений.

Деловая программа форума включала тренинги, лекции, презентации социально ориентированных проектов о роли народов в истории страны, медиаграмотности молодежи в условиях инфодемии, взаимодействии общества и органов власти в сохранении народного единства. В рамках тематической форсайт-сессии молодые люди попытались сформировать образ медийного мира и определить пул востребованных профессий через 30 лет.

В качестве практической части для делегатов мероприятия были организованы тематические экспедиции. Среди них однодневный туристический маршрут «Байкальская тропа», этнографический поход «По следам Колчака», экспедиции в формате фото-пленэра «Великое озеро».

Результатом работы стало издание методических рекомендаций для вузов России по организации и проведению в 2021 году мероприятий гражданско-патриотической направленности.

Организатором форума выступили Иркутский национальный исследовательский технический университет, профком студентов этого вуза при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и Правительства Иркутской области.