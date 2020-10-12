Пандемия повысила долю онлайн-заявок на ипотеку и автокредиты

Удаленный спрос на остальные кредиты упал ниже докризисных значений, сообщают в НБКИ.

В наибольшей степени выросли доли онлайн-заявок на автокредиты (на 9 процентных пунктов, с 21% до 30%) и ипотеку (на 7 процентных пунктов, с 21% до 27%).

При этом удаленный спрос на беззалоговые кредиты за семь месяцев не претерпел столь значительных изменений. Так, доля онлайн-заявок на микрозаймы выросла на один процентный пункт (п.п.), а на кредитные карты и потребкредиты сократилась соответственно на 4 и 3 п.п. (см. таблицу).

«В случае дальнейшего роста карантинных ограничений доля онлайн-заявок может вернуться к апрельским значениям и даже превысить их, - говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - На этом фоне рост дистанционного спроса на крупные кредиты, обеспеченные залогами, в последние месяцы, с одной стороны, удивляет, но с другой, представляется вполне закономерным. Очевидно, что весной потребители вынужденно опробовали новый для многих вид подачи заявки «онлайн», и только спустя некоторое время начинают использовать этот опыт для «длинного» кредитования. Это дает основания предположить, что рост доли онлайн-кредитования в части крупных залоговых кредитов станет долгосрочной тенденцией независимо от ограничительных мероприятий».