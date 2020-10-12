В черном вторнике был виноват Чубайс

Многие знают выражение «чёрный вторник», а также то, что это связано с девальвацией рубля и валютными спекуляциями. Однако не все знают, откуда оно пошло.

История эта давняя. Осень 1994 года. Тогда я был студентом, но помню те дни, как будто это было вчера. Борис Ельцин – президент, Виктор Черномырдин – премьер. В «черный вторник» 11 октября 1994 года произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару. За один день на ММВБ курс доллара вырос с 2833 до 3926 руб. Напомним, что деноминация российской валюты в соотношении один к 1000 прошла 1 января 1998, то есть в год легендарного дефолта. Главным ответственным за девальвацию было объявлено руководство Банка России во главе с его председателем Виктором Геращенко, который был вынужден уйти в отставку.

Реальности России 1994 года: гиперинфляция, крах «МММ», «Телемаркета» и прочих финансовых пирамид. Рынок акций приватизированных предприятий отсутствует. РТС заработала только в 1995 году. Объем ВВП России уменьшился на 15%, размер бюджетного дефицита превысил 5% от ВВП. План по поступлениям в бюджет не выполнялся в связи со слабой собираемостью налогов. Банку России приходилось предоставлять кредиты правительству на покрытие бюджетного дефицита. Россия все больше зависела от кредитов международных финансовых организаций. Уже 14 октября 1994 года курс доллара снизился до 2994 руб., кто-то неплохо заработал. В максимальном выигрыше от девальвации рубля оказались: «Мост-банк» (Владимир Гусинский), «Нефтехимбанк» (Георгий Жук) и «Альфа-банк» (Петр Авен).

Следствием девальвации стало решение Банка России о повышении стоимости кредита. Уже 12 октября 1994 года ставка рефинансирования была повышена со 130% до 170%. «Чёрный вторник» стал главной причиной перехода к крайне жёсткой монетарной политике в 1995 году. Зарплаты и пенсии стали задерживать по полгода. Был введен валютный коридор. А дефицит бюджета начал финансироваться за счет кредитов МВФ и масштабного выпуска ГКО. Все это закончилось дефолтом по внутреннему долгу в августе 1998 года, новой девальвацией только уже с 6 до 14-15 деноминированных руб. за доллар и отставкой Бориса Ельцина в декабре 1999 года.

Почему виноват Анатолий Чубайс?

Первого июля 1994 года завершилась ваучерная приватизация. Но акции приватизированных предприятий не появились на ММВБ. Фондовых торгов просто не было. Немногочисленные брокерские компании выставляли котировки на покупку и продажу на неорганизованном рынке ценных бумаг. За приватизацию, как мы все помним, отвечал Анатолий Чубайс, который тесно дружил с американским инвестиционным банкиром русского происхождения Борисом Йорданом. Если бы акции ведущих российских предприятий стали торговаться на бирже, то это привлекло бы горячие деньги международных финансовых спекулянтов. Но чтобы купить российские акции, сначала надо было купить рубль.

На биржу можно было легко выставить «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Ростелеком», «МГТС», «Уралсвязьинформ», РАО «ЕЭС России», «Мосэнерго», дочки «Юкоса» и даже, преодолев сопротивление премьера Виктора Степановича Черномырдина, «Газпром». Тогда коммерческие банки хорошо зарабатывали на астрономической марже, платили неплохие дивиденды, их акции также можно было вывести на биржу – «Токобанк», «Уникомбанк», «Нефтехимбанк», «Тверьуниверсалбанк» и т.д. Однако этого не было сделано. Горячие доллары в Россию не пришли. Вместо фондовых спекуляций российские финансовые компании были вынуждены ограничиться валютными спекуляциями, то есть игрой на ослабление рубля.

Возможно ли повторение истории?

Однозначно нет. Современная Россия не имеет ничего общего с осенью 1994 года. Россия это успешная страна, успешных людей. На Московской бирже развитый рынок капитала, акции и облигации. При этом доля иностранцев во free float российских акций составляет 30-35%, доля иностранцев в ОФЗ примерно треть. Качество корпоративного управления ведущих российских предприятий и банков, «ЛУКОЙЛ», «Сбер», «Норильский Никель» и т.д., не уступает мировым фишкам. В России 7 млн брокерских счетов. Инфляция ниже 4%. Ключевая ставка Банка России – 4,25%. Россия первая экономика в Европе, пятая в мире. Конечно, новые санкции, особенно если они затронут суверенные долг, могут вызвать распродажу российских государственных облигаций. Однако международные резервы России составляют около $590 млрд. Банк России в случае необходимости поддержит рубль и рынок долга.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»