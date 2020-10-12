Нефтяная эра подходит к концу?

ОПЕК полагает, что уже в ближайшие пять лет потребление черного золота в государствах ОЭСР начнет сокращаться, а к 2045 году рухнет на 35%.

Страны ОЭСР, куда входят США, Евросоюз, а также развитые экономики Азии, включая Японию и Южную Корею, в прошлом году «жгли» и перерабатывали 41,4 млн баррелей в день, обеспечив 45,6% мирового спроса на нефть. К 2025 году они сократят потребление до 40,2 млн баррелей в день, к 2030 году — до 38,2 млн баррелей, после чего процесс ускорится. В 2035 году в ОЭСР будет потребляться 35,4 млн баррелей в сутки, к 2040 году — 32,3 млн, а через 25 лет — 29,3 млн. Государства, на которые приходится 60% мирового ВВП, переходят к политике климатической нейтральности и стимулируют развитие электротранспорта, выбивая из-под ног нефтяников фундамент в виде спроса на бензин. Из 2,6 млрд машин на планете в 2045 году 430 млн будут электромобилями, доля которых в общем парке достигнет 16%, прогнозирует ОПЕК.

Конечно, это не первый такой прогноз. Долгосрочные прогнозы в нефтяной сфере вообще редко сбываются. Но риски действительно присутствуют. Из стран СНГ состоялись только те, где была нефть – Российская Федерация, Казахстан и Азербайджан. Мир меняется, и надо всегда быть готовым к переменам. В текущем году размер российского несырьевого экспорта уже близок к объему поставок нефти и газа. При этом от нефти и газа больше зависит бюджет Российской Федерации, а не экономика в целом.

Наш главный конкурент на нефтяном рынке — Саудовская Аравия — уже обеспокоена. Saudi Aramco планирует и дальше наращивать свои добывающие мощности, чтобы производить как можно больше нефти, пока она еще не обесценилась под влиянием «зеленой» энергетики, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Эр-Рияде. Компания распоряжается почти 20% всех разведанных запасов нефти в мире, и с учетом крайне низкой себестоимости добычи, всего $4 за баррель, cаудиты надеются получать прибыль даже когда цены на топливо упадут ниже уровня рентабельности для конкурентов. Основной нефтяной потенциал России расположен в Арктике, с учетом инвестиций там очень «дорогие» месторождения. А рубль до бесконечности девальвировать невозможно.

Что же делать? Росатом и Рособоронэкспорт в будущем не смогут компенсировать выпадающие нефтяные доходы. Поэтому ответ прост. Сейчас идет формирование нового технологического уклада, переход на цифру. Россия далеко не последняя в этой гонке. Лучшие инвестиции — это инвестиции в человеческий капитал, мозги, которые в будущем можно будет монетизировать. Мир радикально изменится в ближайшие 10-15 лет. Проблема в инвестициях и инновациях, санкционный режим главный вызов для России в ближайшие годы.

Ну и в заключение стоит сказать, что основу капитализации российского рынка акций составляют нефтегазовые компании. Так сложилось исторически со времен старта Российской торговой системы в 1995 году. Однако, ситуация будет меняться с падением выручки, EBITDA и чистой прибыли. Сокращать бумаги данного сектора в портфеле надо уже сейчас. Защищенными статьями, с нашей точки зрения, является «Газпром» и из-за денежной кубышки «Сургутнефтегаз». От традиционной нефтянки в виде «Роснефти», «Татнефти» и «Лукойла» надо избавляться, выбирая «Яндекс», «Сбер», «МТС», «НорНикель» и т.д.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»