В Иркутске муж водительницы ударил задержавшего ее инспектора

Ночью 18 сентября на улице Байкальская инспекторами ДПС для проверки документов остановлен автомобиль марки «Тойота Королла». Водитель транспортного средства, 43-летняя иркутянка, сообщила, что оставила документы дома, после чего села в машину и попыталась скрыться, сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

В ходе преследования иномарка была повторно остановлена. Из Тойоты вышел ее супруг, пассажир авто и причинил телесные повреждения полицейскому, что прослеживается на записи с видеорегистратора патрульного автомобиля. Действия нарушителя своевременно пресечены напарником инспектора ГИБДД.

В момент составления административных материалов нарушители вели себя неадекватно, выражаясь нецензурной бранью в адрес сотрудников, а также пытаясь покинуть место совершения административного правонарушения. Предположительно, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Когда они явились в ОВД для проведения следственных действий, то утверждали, что пострадали от действий правоохранителей. Только после просмотра видеозаписи, граждане признали, что плохо помнят хронологию событий.

В настоящее время в отношения женщины-водителя возбуждено 4 дела об административных правонарушениях по различным статьям Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушениях.

В отношении 43–летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 Уголовного Кодекса Российской Федерации (применение насилия в отношении представителя власти).