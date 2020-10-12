В Иркутске возобновила работу горячая линия по вопросам COVID-19

Горячая линия по вопросам, связанным с COVID-19, возобновила работу на базе центра «Мой бизнес» в Иркутске. Чтобы получить ответ на любую тему, касающуюся коронавирусной инфекции, жители региона могут позвонить по телефону (395-2) 39-99-99 с 8 утра до 24 часов ежедневно.

Горячая линия на базе центра «Мой бизнес» возобновила работу сегодня. По данным на 14 часов, звонков поступило около тысячи. Как рассказала начальник центра «Мой бизнес» Анна Серебренникова, большинство вопросов, поступающих на горячую линию, касаются работы поликлинник, сдачи анализов на коронавирус, вызовов медработников на дом к пациенту с признаками инфекции, получение постановления Росплотребнадзора о самоизоляции, информации о действующем режиме повышенной готовности в Иркутской области.

Сегодня, 12 октября, работу горячей линии оценил глава региона Игорь Кобзев. Он лично посетил центр «Мой бизнес», пообщался с руководителями и сотрудниками.

На звонки населения отвечают семь специалистов разных сфер деятельности: двое сотрудников регионального министерства здравоохранения, двое - Роспотребнадзора, один психолог, один сотрудник центра «Мой бизнес» консультирует предпринимателей, и один специалист представляет систему - 112 учреждения «Безопасный регион».



Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что количество специалистов, которые отвечают на вопросы граждан, будет увеличено до двадцати.

Как рассказала начальник центра «Мой бизнес» Анна Серебренникова, большинство вопросов, поступающих на горячую линию, касаются работы поликлинник, сдачи анализов на коронавирус, вызовов медработников на дом к пациенту с признаками инфекции, получение постановления Росплотребнадзора о самоизоляции, информации о действующем режиме повышенной готовности в Иркутской области.