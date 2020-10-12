Кобзев: В Иркутске приостановят выдачу земли под строительство рядом ипподромом

Ранее выданные участки будут изыматься, а разрешения на строительство – пересматриваться. Такие рекомендации дал администрации Иркутска глава региона Игорь Кобзев в ходе рабочей поездки на Иркутскую государственную заводскую конюшню с ипподромом.

Поводом стала спорная ситуация, которая возникла после начала строительства рядом с территорией ипподрома двух жилых домов. Оба здания находятся на расстоянии около 50 метров от беговой дорожки.

А потому существует риск травмирования лошадей и наездников строительным мусором. Кроме того, пыль от беговой дорожки, запах от лошадей, шум от громкоговорителей и болельщиков будут создавать неудобство для жителей новых домов.

Строительство ведется в санитарно-защитной зоне ипподрома. Она обозначена на генплане города, однако не установлена в соответствии с действующим законодательством, потому и было выдано разрешение на работы.

- Необходимо в кратчайшие сроки определить новую санитарно-защитную зону, произвести внутреннее перепроектирование площадки и на ближайшем градостроительном совете мы эти изменения рассмотрим. Перенос ипподрома на другую площадку – не вариант. Всё, что исторически сложилось не нужно ломать, - подчеркнул глава региона.

Застройщику поручено возвести защитную сетку на всю высоту строящегося здания, чтобы минимизировать риск попадания на беговую дорожку строительного мусора.



Также в ходе посещения ипподрома был поднят вопрос инвест-проекта по реконструкции комплекса. Он предполагает сохранение рабочих мест на предприятии, сохранение и развитие научного потенциала через воссоздание племенного конезавода и создание научного центра реинтродукции* диких лошадей «Пржевальский», инвестирование в строительство и развитие объектов конно-спортивного назначения.



Для справки: Иркутский ипподром входит в тройку старейших ипподромов России и в этом году празднует свое 120-летие. На нем ежегодно проводятся соревнования по испытаниям племенных лошадей рысистых и верховых пород, а также по классическим видам спорта, таких как конкур, выездка. Ипподром остается единственной площадкой для такой конной дисциплины как вольтижировка, активно ведутся занятия по иппотерапии, развивается детский конный спорт.



*Реинтродукция - переселение и заселение вновь диких животных и растений определенного вида на территорию, где они ранее обитали и произрастали, но откуда по каким-либо причинам исчезли, для создания новой и устойчивой популяции. Применяется как метод восстановления редких и исчезающих видов животных и растений в естественных местах обитания.

