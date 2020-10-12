Мастер-план развития Байкальска разработают с учётом мнения жителей

Мастер-план развития Байкальска должен быть создан с учётом мнения жителей территории. Об этом сегодня, 12 октября, заявил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В формате видеоконференции он принял участие в открытии экспертной сессии «Проблемы и ограничения устойчивого развития города Байкальска».



Стратегический мастер-план развития муниципалитета по заказу ВЭБ.РФ разрабатывает «КБ Стрелка». В пятницу в Байкальске состоялась первая стратегическая сессия. Сегодня работа продолжается в Иркутске. В разработке мастер-плана задействованы администрации Байкальска и Слюдянского района, Правительство Иркутской области, представители ВЭБ.РФ, бизнес-сообщества.

Работа по созданию мастер-плана займёт полгода. В итоге будет создан документ, на основании которого Байкальск будет развиваться в ближайшие десятилетия. Важные аспекты – развитие круглогодичного туризма, рекультивация и санация территории БЦБК, улучшение качества жизни в городе.



- Уверен, что в результате совместной работы мы получим жизнеспособный проект комплексного развития города, в котором будут учтены такие направления, как экономика, комфортная городская среда и сохранение уникальной природы Байкала. Мы заинтересованы, чтобы жители тоже высказали своё мнение, что бы они хотели видеть на этой территории, как её благоустроить. Я беру на контроль создание мастер-плана. Мы будем регулярно проводить встречи с разработчиками и обсуждать ход работ. Нужно все досконально просчитать, проработать. Затем мы приступим к реализации мастер-плана, - сказал Игорь Кобзев.