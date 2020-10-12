Следователи провели обыски в Минздраве Иркутской области

Следственные действия прошли в Министерстве здравоохранения Иркутской области. Проведена выемка документов, передает РЕН ТВ.

Сотрудники Следственного комитет РФ вызвали для беседы министра здравоохранения области Наталию Петровну Ледяеву. Также правоохранители провели обыски на территории министерства, сообщает РЕН ТВ.

Следователи проводят проверку данных по делу о закупке средств индивидуальной защиты для медицинского персонала одной из иркутских больниц.