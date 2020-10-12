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30% коек для больных COVID-19 свободно в Приангарье

Объем свободного коечного фонда в Приангарье составляет около 30%, сообщает оперативный штаб 12 октября. По информации областного министерства здравоохранения, в настоящее время в регионе развернуто 2767 инфекционных коек в 38 медицинских организациях.

По данным на 12 октября, в Иркутской области зарегистрировано 20 739 подтверждённых случаев инфицирования COVID-19. Прирост за сутки составил 171 больной. За время пандемии в Иркутской области от коронавирусной инфекции умерли 272 человека, за сутки – двое.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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30% коек для больных COVID-19 свободно в Приангарье
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