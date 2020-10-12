Игорь Кобзев поручил усилить работу скорой помощи

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил усилить работу скорой медицинской помощи. Глава региона подчеркнул: в социальных сетях жители Иркутска массово жалуются на длительное время ожидание бригад скорой.

На заседании оперативного штаба руководителю Приангарья доложили: ежедневно по области вызовы обслуживают около 200 бригад скорой медицинской помощи, из них до 59 работают в Иркутске и Иркутском районе. 45% вызовов относятся к категории неотложных. Работа по привлечению дополнительного медперсонала и автотранспорта для нужд скорой помощи уже началась.

По данным на 12 октября, в Иркутской области зарегистрировано 20 739 подтверждённых случаев инфицирования COVID-19. Прирост за сутки составил 171 больной. За время пандемии в Иркутской области от коронавирусной инфекции умерли 272 человека, за сутки – двое.