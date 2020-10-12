Студенты ИРНИТУ вышли в финал всероссийского конкурса «КосмоФест Восточный-2020»

Глава региона Игорь Кобзев поздравил студентов ИРНИТУ с выходом в финал всероссийского конкурса «КосмоФест Восточный-2020». Встреча Губернатора Иркутской области со студентами Иркутского национального исследовательского технического университета состоялась сегодня, 12 октября.

– Отмечу, что ИРНИТУ в настоящее время является одним из передовых университетов страны, чья деятельность нацелена на активное изучение тем космонавтики и авиации. За эти годы вуз зарекомендовал себя как стартовая площадка для реализации неповторимых идей одарённых студентов. Надеюсь, что вы найдёте применения вашим талантам в Иркутской области. Заверяю, что со стороны руководства региона вы всегда найдёте всестороннюю поддержку, - подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

На конкурсе молодежных проектов в рамках V Всероссийского космического фестиваля «КосмоФест Восточный – 2020» студенческая команда ИРНИТУ представила работу «Модель ракеты для проверки систем стабилизации» «Космический инновационный конвент «Восточный 2020». Над проектом работали студенты 2-3 курсов специальностей «Мехатроника и робототехника» и «Информационная безопасность». Работу над созданием масштабной модели ракеты с твердотопливным двигателем члены команды осуществляли на базе Технопарка ИРНИТУ.

Финал V Всероссийского молодежного космического фестиваля «КосмоФест Восточный-2020» пройдет с 14 по 16 октября на космодроме «Восточный» в Благовещенске.