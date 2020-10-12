Новости

Сбер запускает акцию «Спасибо, что вы в маске»

С 12 октября Сбер запускает акцию «Спасибо, что вы в маске». Её цель — поощрить клиентов, которые заботятся о своём здоровье, здоровье окружающих и соблюдают масочный режим.  

В ходе акции «Спасибо, что вы в маске» каждому клиенту, который носит в офисе банка маску, будет выдаваться специальный промокод со скидкой сразу на несколько сервисов экосистемы Сбера.

В частности, можно получить:

  • скидку 15% на 5 поездок для новых пользователей в такси Ситимобил;
  • 15%-е скидки на страховые продукты «Фарм страхование» и «Защита дома+» компании «Сбербанк страхование»;
  • 90 дней бесплатного использования сервиса СберЗвук;
  • бесплатную онлайн-консультацию терапевта от платформы телемедицины СберЗдорове;
  • 300 бонусных баллов при регистрации в сервисе доставки еды «Кухня на районе»;
  • подписку «Оптимум» на 45 дней от Okko всего за 1 рубль;
  • 10%-ю скидку на любой заказ из ресторанов в Delivery Club;
  • скидку 200 рублей действующим и новым клиентам от сервиса Самокат на заказы от 800 рублей;
  • одну бесплатную доставку заказа от СберМаркет.

    Читайте также:

    Как выживает иркутская фитнес-индустрия во время пандемии?
    13 октября 2020
    «День Ч»: Новый большой опыт – это не только удаленка… Это жизнь с детьми 24/7
    13 октября 2020

    Сергей Мальцев, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка:

«Мы благодарны всем клиентам, которые приходят в наши офисы в масках. Тем самым они проявляют заботу не только о себе, но и обо всех окружающих, в том числе и о наших сотрудниках. Подобное сознательное отношение к нынешней эпидемиологической ситуации позволяет обеспечить бесперебойную работу наших офисов и качественное безопасное обслуживание клиентов». 

Сбер ещё в апреле этого года разработал и разместил в своих офисах информационные материалы о необходимости соблюдения масочного режима.

Сегодня, когда вновь наблюдается рост заболеваемости COVID-19, Сбер решил усилить работу по информированию населения и дополнительно простимулировать своих клиентов заботиться о своём здоровье и здоровье окружающих.

Акция «Спасибо, что вы в маске» проходит во всех отделениях банка во всех регионах России. Подробности на https://www.sber.ru/covid.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2370)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Как выживает иркутская фитнес-индустрия во время пандемии?
«День Ч»: Новый большой опыт – это не только удаленка… Это жизнь с детьми 24/7
Кремль не планирует вводить жесткого локдауна
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании