В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 14 школ

В Приангарье на карантин полностью закрыты 14 школ региона, 103 – частично, сообщает оперативный штаб. Детские сады по-прежнему работают в режиме дежурных групп, их посещают 38% от общего числа дошкольников.

– Продолжаем контролировать ситуацию в школах и детских садах. Речь пока не идёт о полном переводе на дистанционное обучение. В каждом конкретном случае решение будет приниматься индивидуально, - подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, сегодня, 12 октября, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал новый Указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19.