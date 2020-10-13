Житель Приангарья оплатил штраф за пьяную езду, чтобы не лишиться автомобиля Lexus

Житель города Усолья-Сибирского Иркутской области заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей за управление автомобиля в нетрезвом состоянии, чтобы не лишиться машины Lexus RX 2011 года выпуска, сообщается на сайте УФССП по региону.

Установлено, что мужчина пьяным садился за руль, за что получил штраф, однако вовремя его не оплатил.

Чтобы нарушитель заплатил деньги, приставы наложили арест на его автомобиль, который был бы отправлен на реализацию в случае неуплаты штрафы. Не желая терять машину, усольчанин погасил долг в полном объеме.