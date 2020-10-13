ВТБ поддерживает предложение о продлении льготной ипотеки до конца 2021 года

Министерство финансов России предложило продлить программу льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% до конца 2021 года. Сооответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов. Первоначально программа была рассчитана до 1 ноября 2020 года.

"Мы поддерживаем предложение Минфина РФ о продлении программы льготной ипотеки. В этом году именно она стала, возможно, самой эффективной мерой поддержки строительной отрасли, - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. - Неудивительно, что предельный лимит по госипотеке был повышен с изначальных 740 до 900 млрд еще до окончания изначального срока действия программы. Сейчас планируется увеличить его уже до 2,8 трлн рублей".

По словам Анатолия Печатникова, господдержка предопределила рекордный спрос на ипотечном рынке даже в столь сложное для экономики страны время. Только ВТБ начиная с апреля выдал по ней почти 40 тысяч кредитов на сумму более 116 млрд рублей. Во многом этому способствовало решение банка снизить ставку по госпрограмме до 6,1%.

"Ранее мы рассчитывали, что льготная ипотека может быть продлена до конца нынешнего года. Ожидаем окончательное решение властей по данному вопросу, но со своей стороны готовы максимально удовлетворить спрос наших клиентов на льготные кредиты для улучшения жилищных условий населения", - подчеркнул зампред правления ВТБ .