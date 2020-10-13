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Тревожность из-за COVID-19 в России выше, чем в других странах СНГ – аналитики

Аналитики провели исследование и выяснили, что в России тревожность из-за пандемии коронавируса выше, чем в других странах СНГ, сообщает РБК.

Кроме нашего государства, исследовались Казахстан, Белоруссия, Украина, Армения и Молдавия.

Для каждой страны аналитики высчитали так называемый индекс тревожности из-за COVID-19. Он равняется числу упоминаний темы вируса в соцмедиа в течение дня на каждые 10 тысяч населения.

По результатам исследования, во всех странах пик тревожности пришелся на конец марта – начало апреля. Самым высоким он оказался в России и достиг максимума в районе 8 апреляи составлял более 190.

Чуть меньший индекс тревожности в это время, по подсчетам аналитиков, был у Молдавии – 180 на пике. Самый низкий индекс тревожности зафиксировали в Армении – чуть более 60 на пике.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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