«50 точек контактов онлайн: как впечатлить клиента и обеспечить рост продаж». Новый онлайн мастер-класс в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в онлайн мастер-классе на тему «50 точек контактов онлайн: как впечатлить клиента и обеспечить рост продаж», который пройдет 22 октября в 12-00 мск.

Участие в мастер-классе бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель — бизнес-ментор, основатель tobeWOW академии маркетинга Ольга Бакина.

2020 год — год больших изменений в потребительском поведении. Что это за изменения, и как теперь организовывать маркетинг в онлайн, чтобы увеличивать продажи и удовлетворенность клиентов? Онлайн точки контакта — это «касания» с клиентами, которые работают на эти задачи.

На онлайн мастер-классе обсудим, как меняется потребительское поведение в 2020 году, и как выстраивать точки контакта в новых реалиях для роста.

В ходе вебинара мы сделаем максимальный обзор онлайн точек контакта с примерами, рассмотрим более 50 точек контакта онлайн: от чат-ботов и автоматизированных туннелей в мессенджерах до конверсионных виджетов и онлайн-мероприятий, поговорим о том, с какими метриками связаны точки контакта онлайн и как замерять их эффективность, а также как приоритизировать и как внедрять онлайн точки контакта.

По итогам мастер-класса сможете провести аудит вашего маркетинга по 50 онлайн точкам контакта и спланировать внедрение новых для роста вашего бизнеса.

Мастер-класс представляет собой прямой эфир в формате вебинара с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ позволяет начинающим, и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Уже сейчас Вы можете посмотреть записи лекций и зарегистрироваться на новые семинары в разделе Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ.