Небесному объекту в созвездии Cepheus присвоено имя «Солид Банк».



Подтверждающий сертификат был получен от ISC «SPACE-EARTH». Это астрономическая база данных небесных объектов с 15-й по 3-ю звездную величину, в которой ежегодно генерируются записи о названиях звезд.



Теперь «Солид Банк» можно найти даже на небосводе:



Координаты: 771507096

Восхождение: 21 38 01.57

Склонение: +63 48 45.8

Звездная величина: 15.0