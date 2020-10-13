Небесному объекту в созвездии Cepheus присвоено имя «Солид Банк».
Подтверждающий сертификат был получен от ISC «SPACE-EARTH». Это астрономическая база данных небесных объектов с 15-й по 3-ю звездную величину, в которой ежегодно генерируются записи о названиях звезд.
Теперь «Солид Банк» можно найти даже на небосводе:
Координаты: 771507096
Восхождение: 21 38 01.57
Склонение: +63 48 45.8
Звездная величина: 15.0
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Небесному объекту в созвездии Cepheus присвоено имя «Солид Банк»
Небесному объекту в созвездии Cepheus присвоено имя «Солид Банк».
/ Сибирское Информационное Агентство /
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