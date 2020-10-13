Китай не допустит «майдана» в Центральной Азии

Пока Республика Кыргызстан страдает от политического кризиса, а аналогичный кризис в Беларуси затягивается, в Таджикистане президентские выборы прошли без происшествий. Более чем убедительную победу с 90% голосов избирателей одержал действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон, что было абсолютно предсказуемо. В свою очередь, ситуация в Кыргызстане, сложившаяся после прошедших выборов в парламент, выглядит весьма напряжённой: лидеры оппозиции теперь уже не могут договориться друг с другом, а президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов подать в отставку, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»:

- Однако похоже, что кризис в Кыргызстане, как бы ни развивались события, не приведёт эту центральноазиатскую республику к выходу из Евразийского Союза или разрыву отношений с Россией и другими партнёрами по ЕАЭС. Конечно, Кыргызстан как наиболее демократическая страна из всех остальных центральноазиатских стран находится в зоне повышенного внимания США. Можно вспомнить визит госсекретаря США Джона Керри в 2015 году в Кыргызстан и другие страны Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан), во время которого глава Госдепа недвусмысленно заявил в интервью, что целью этой исторической поездки является «укрепление торговых и политических отношений со странами, которые находятся в зоне риска попадания под влияние Кремля». В целом этот визит оказался формальным, так как об открытии новых военных баз США на территории какой-либо из этих стран госсекретарю не удалось договориться.

Однако Кыргызстан, который ещё в конце XX века выбрал наиболее «западную» политическую модель, то есть многопартийность, усиление роли парламента и сменяемость власти, оказался в зоне повышенного риска попадания под иностранное влияние, но только не Кремля, а Вашингтона. По сообщениям из социальных сетей и независимых изданий, даже государственные СМИ Кыргызстана неофициально зависят от финансовой поддержки с Запада, и об этом говорит, как считают пользователи соцсетей из Кыргызстана, в том числе и резкая смена политического вектора на прозападную даже в государственных СМИ, как только законодательная и исполнительная ветви власти зашатались. Да и в Госдепе США ещё 2-3 года назад не упускали возможность лицемерно похвалить Кыргызстан за «лидерство» в Центральной Азии по развитию свободы слова. Видимо, лелеяли надежду о том, что им удастся организовать «майдан» по украинскому сценарию.

Но этим надеждам Вашингтона сбыться не суждено. Ведь в экономическом плане и Кыргызстан, и Таджикистан сильно зависимы не только от России и партнёров по ЕАЭС (Кыргызстан) и СНГ (Таджикистан), но и от Китайской Народной Республики как крупнейшего кредитора. На конец 2019 года совокупный долг Республики Кыргызстан перед государственным Экспортно-импортным банком Китая составлял $1,7 млрд, что равнялось почти 30% от ВВП Кыргызстана. Всего же доля государственного долга в ВВП у Кыргызстана составляет более 55% ВВП, и по этому показателю Кыргызстан находится на втором месте среди постсоветских стран после Украины.

Напомним, что ещё в 2008 году долг Кыргызстана перед Китаем составлял всего $10 млн, а за неполных 12 лет он вырос в 170 раз. Россия прощает долги соседям и партнёрам по ЕАЭС. В частности, в 2018 году Россия списала Кыргызстану $240 млн задолженности, а всего с 2013 года наша страна простила Киргизии долги на общую сумму в $500 млн. Но пока мы прощаем долги, Китай успешно «подсаживает» нашего партнёра по ЕАЭС и СНГ на «иглу» своих недорогих кредитов. А отдавать придётся природными ресурсами. По крайней мере Китай уже забирает у Таджикистана в счёт погашения долгов некоторые месторождения полезных ископаемых.

Таджикистан тоже должен Китаю приличные суммы. Среди постсоветских стран, имеющих задолженность перед банками КНР, Таджикистан на втором месте после Кыргызстана. Его долг Китаю составляет примерно $1,2 млрд, что равняется 23% от ВВП, а доля совокупного долга в ВВП превышает 45%, но это не такой огромный показатель, как у гораздо более закредитованных Украины, Кыргызстана и Беларуси. Несмотря на то, что в «авторитарном» с точки зрения США и ЕС Таджикистане сегодняшняя политическая ситуация выглядит намного более стабильной, чем в «демократическом» Кыргызстане, ясно, что обе страны находятся под серьёзным экономическим влиянием Китая. А для КНР, как для крупного кредитора, стабильность превыше всего. В достижении скорейшей политической стабильности Кыргызстана заинтересована, безусловно, и Россия. В этом контексте и с учётом опыта экономически зависимой от Китая и России Венесуэлы, где попытка госпереворота провалилась, можно ожидать, что политический кризис в Кыргызстане разрешится мирно, а отношения с партнёрами по ЕАЭС не пострадают.