Потерянное десятилетие: темпы экономического роста в Росссии составляют в пределах 1% в год

Экономическая политика в России еще в начале 2010-х перестала «соответствовать вызовам», в результате темпы роста замедлились до уровней, которых не было даже в период застоя СССР, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Больше 10 лет средний темп экономического роста в стране составляет в пределах 1% в год. Такого даже в советское время не было, а если копнуть глубже — то с середины ХIХ века, если не считать войн и революций, заявил Кудрин.

По данным Росстата, с 2008 по 2019 год российская экономика прибавила 8,8%. Со средним темпом роста в 0,88% в год Россия в 3,5 раза отстала от мировой экономики, прибавившей, по данным Всемирного банка, 31,2%, почти вдвое от США, где экономика выросла на 16,2%, и в 11 раз от Китая, чей ВВП стал больше на 101%. Волатильность цен на энергоносители, мировые кризисы и санкции ударили по экономике. Но «все же, мы могли бы иметь экономический рост повыше», отметил глава СП.

Если в лоб посмотреть на цифры, даже с учетом значительного теневого сектора в $200-300 млрд, то господин Кудрин, конечно, прав, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Само собой напрашивается не самая хорошая оценка предыдущему премьер-министру Дмитрию Медведеву. С другой стороны, Россия и ее рынок капитала выдержали жесткое санкционное давление и падение цен на нефть, как следствие валютный кризис конца 2014 года. Сейчас в России низкая инфляция, а международные резервы близки к историческим максимумам, несмотря на то, что нефть в 2-3 раза дешевле, чем старые добрые времена.

Индекс Мосбиржи близок к максимумам. С начала 2020 года на площадку пришли более 2,9 млн человек, в результате количество обладателей брокерских счетов достигло по итогам сентября 6,8 млн. Участники народных IPO «Cбера» и «Роснефти» неплохо заработали, а участники IPO «ВТБ» могли продать бумаги эмитенту по цене размещение на сумму не более $10 000. А главное сильно изменилась качество жизни в России. Сократилась разница в доходах между Москвой и регионами. Широкое проникновение интернета и различных онлайн услуг. На фоне пандемии спад в России оказался меньше, чем в других крупных экономиках. В 2020 году Россия оказалась, как и в 2013, первой экономикой Европы и пятой в мире.

Вместе с тем ясно, что надо что-то менять. Повысить уровень жизни – главное требование российского гражданского общества к Кремлю. Ставка сделана на дешевый кредит и государственные инвестиции, а также поддержку внутреннего спроса за счет социальных выплат. Минэкономразвития полагает, что экономика России перейдет к росту: в 2021 году ВВП будет расти на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023 году — на 3%. Это неплохой результат, но не прорыв.