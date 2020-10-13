Сельские жительницы региона разводятся в 2 раза реже, чем городские – Иркутскстат

Иркутскстат провел исследование и выяснил, что сельские жительницы Приангарья разводятся в два раза реже, чем городские.

По данным организации, в числе селянок официально расторгнувших брак 4,2%, среди городских – 9,8%.

В случае развода или вдовства, по информации аналитиков, в селе проще создать новую семью: на начало 2020 года в расчете на 1000 мужчин приходилось 1038 женщин, в городской местности – 1199. И устойчивый женский численный перевес на селе начинается позже, с 38 лет, а не с 29, как в городе.

Кроме того, в селах выше доля замужних – 58% против 50%. Правда, каждый четвертый брак здесь является гражданским, в то время как в городе – каждый пятый.