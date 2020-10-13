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ПСБ: Под тяжестью второй волны

Несмотря на активное развитие второй волны коронавируса в ряде стран, аналитики ПСБ не ждут введения аналогичных по жесткости карантинных мер с парализацией всех бизнес-процессов. Они опубликовали основные тезисы стратегии на 4 квартал 2020 года.

Глобальные рынки

• Как мы и ожидали, мировая торговля начала сокращать темпы снижения с лета, выйдя на уровень -2,5% по итогам 2020 г. Наш прогноз по снижению темпов мировой экономики в этом году остается прежним – 2% против 4,8% у ВТО.

• Несмотря на активное развитие второй волны коронавируса в ряде стран, мы не ждем введения аналогичных по жесткости карантинных мер с парализацией всех бизнес-процессов, скорее ждем точечных локдаунов.

• Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в Европе вызывает тревогу, стоит отметить, что она отличается от весенней в лучшую сторону за счет больших возможностей и навыков диагностики и лечения.

• ФРС ориентирует рынки на длительность периода сохранения «нулевых» ставок. В конце года мы ждем укрепления доллара к валютам ЕМ, но умеренного.

Мы ждем спада спроса на активы ЕМ, неплохо смотревшиеся большую часть лета, и ухудшения в конце года их динамики относительно развитых. Сохраняем целевой ориентир по S&P500 на конец года на уровне 2950-3050 пунктов.

• Цены на нефть Brent в 4 кв. прогнозируем чуть ниже, чем в 3 кв. – 39 долл./барр. в среднем. Смотрим умеренно-позитивно на рынок газа, рассчитывая на продолжение восстановления цен – в зону 200 долл./тыс. куб.м. По-прежнему ожидаем, что в 2021 году цена на золото вырастет, поскольку реальная доходность в США немного снизится, до конца же текущего года стоит ожидать боковой динамики в диапазоне 1850-1950 долл./унц.

Российские рынки и экономика

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• Основным драйвером восстановления российской экономики в 3 кв. 2020 года стало конечное потребление. В 4 кв. восстановление замедлится. «Вторая волна» угрожает локальной стагнацией спроса на 1-2 квартала. Спад ВВП по итогам 2020 года, по нашим прогнозам, составит 4,2% (прогноз МЭР - 3,9%).

• На конец 2020 года прогноз курса пока сохранен – 74 руб. за доллар США. Влияние геополитического фактора на курс рубля остается значимо меньшим, чем в 2015-2019 годах, и сопоставимо с началом 2020 года.

• В 4 кв. ждем доходность 10-летних ОФЗ в широком диапазоне от 5,8% до 6,5% годовых.

• Из-за несколько больших макрорисков мы понижаем целевой ориентир по индексу МосБиржи на конец 2020 года с 2900 до 2850 пунктов. Из идей на 4 кв. 2020 года выделяем отдельные истории в секторе металлургии, нефтегазовом секторе (причем газовые компании будут интереснее нефтяных) и внутренних секторах.


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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