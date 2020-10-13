В Иркутске полиция проверяет магазины и общественный транспорт на соблюдение масочного режима

Таким образом, всего проверено 52 торговых павильона, и только в одном из них зафиксированы нарушения, связанные с несоблюдением масочного режима. Владельцу выписано уведомление об устранения замечаний, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции при проведении мероприятий, направленных на обеспечение безопасности участников дорожного движения, проверяют соблюдения жителями областного центра требований об обязательном использовании средств индивидуальной защиты при нахождении в общественном транспорте.