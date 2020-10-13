В Братске 15 октября откроется первый центр цифрового образования детей «IT-куб»

Освоить разработку приложений виртуальной и дополненной реальности, изучать 3D-моделирование и программирование роботов позволит учащимся Иркутской области первый в регионе центр цифрового образования детей «IT-куб», сообщают в Министерстве образования Иркутской области.

Центр цифрового образования детей «IT-куб» будет представлять собой площадку дополнительного образования и интеллектуального развития детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий.

На торжественном открытии «IT-куба» участники смогут познакомиться с программами обучения: специалисты образовательного центра проведут презентации своих направлений и наглядно покажут, чему будут обучать юных инженеров и программистов.

В течение года в «IT-куб» планируется обучение не менее 400 детей по 6 направлениям: «Мобильная разработка»; «Программирование на Python»; «VR/AR-разработка»; «Основы программирования на Java»; «Основы алгоритмики и логики»; «Программирование роботов».

Также на базе центра планируется проведение мастер-классов, воркшопов, олимпиад, хакатонов и других мероприятий, направленных на вовлечение детей в образовательный процесс в сфере IT-технологий. Это поможет большему количеству школьников познакомиться с программами цифрового образования.

Центр цифрового образования детей «IТ-куб» в г. Братске будет осуществлять свою деятельность на базе ГБПОУ Иркутской области «Братский политехнический колледж».