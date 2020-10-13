Компанию по производству полиэтиленовых труб откроют в Саянске

Компанию по производству полиэтиленовых труб различного диаметра откроют в городе Саянске Иркутской области, сообщается на сайте местной администрации.

В настоящее время компания начала регистрацию на территории Саянска, затем будет готовиться пакет документов на получение статуса резидента ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития).

По информации мэрии, под предприятие будет выделена территория, оборудование у компании уже есть.

«Это уже вторая компания-резидент, которая будет работать в области производства пластмассовых изделий, первой стала компания «Ирпласт», – приводятся в сообщении слова мэра Саянска Олега Боровского.