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Почта России открыла для жителей Иркутской области более 600 новых вакансий

Почта России как один из крупнейших работодателей страны предлагает официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, гибкий график работы и возможность обучения, сообщают в пресс-службе Почты России.  

В Приангарье кандидатам открыты вакансии в отделениях почтовой связи (операторов по работе с клиентами, почтальонов, начальников отделений почтовой связи), водителей и супервайзеров. Также требуются специалисты на работу в аппарат управления федеральной почтовой связи Иркутской области (специалисты по поддержке продаж, по производственным процессам, по контролю учета и анализа операций в ОПС). 

Для новых сотрудников отделений почтовой связи действует программа «Наставничество», в рамках которой новичкам помогают освоить ключевые навыки и программы, необходимые в работе, сократив адаптационный период и подготовив к особенностям профессиональной деятельности. Специалисты также получают возможность карьерного старта и участия в молодежных корпоративных проектах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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