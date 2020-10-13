Иркутский региональный филиал РСХБ сегодня отмечает 15-летний юбилей

15 лет высококачественной и безупречной деятельности – это большой успех и повод для гордости каждого сотрудника, причастного к истории РСХБ в Иркутской области.

За этот период была проведена огромная работа. Начиная с 2005 года, региональный филиал Банка оказывает помощь и поддержку клиентам в 18 внутренних структурных подразделениях, расположенных на территории области. Все это стало возможным благодаря четко сформулированным задачам, общим целям и надежной команде.

Иркутский Россельхозбанк - это единый и целостный механизм, в основе которого лежат принципы взаимовыручки, поддержки и сплоченность коллектива, на результат работает команда единомышленников.

Доверие к Банку выражают не только ключевые клиенты: крупные сельхозпроизводители, предприниматели в сфере малого и среднего бизнеса, фермеры, но и представители региональной власти. Как опорный Банк АПК, Иркутский филиал принимает участие в различных программах федерального и регионального масштаба. На сегодняшний день кредитный портфель филиала составил 11,5 млрд рублей. Клиентами филиала являются порядка 8 тыс. юридических и более 130 тыс. физических лиц.

Банк оказывает финансовую и экспертную поддержку сезонно-полевых работ и инвестиционных проектов не только представителям крупного бизнеса, где наблюдается стабильный ежегодный прирост финансирования, но и предпринимателям малого и среднего бизнеса. В последние два года «Россельхозбанк» является безусловным лидером в поддержке сельхозпроизводителей Приангарья — доля на рынке кредитования АПК выросла с 35 до 75%.

Помимо прямой – финансовой деятельности, Банк не забывает и о социальной помощи. Уже больше 6 лет Иркутский филиал курирует Детский Дом в Черемхово – помогает в решении насущных проблем, встречается с ребятишками и оказывает помощь в оснащении детского дома. Помогает в проведении региональных конкурсов и поддерживает выдающихся студентов на защите проектов.

Директор Иркутского регионального филиала Наталья Баркова отметила вклад сотрудников в общий успех Банка на финансовом рынке Приангарья, вручила благодарственные письма коллегам, проработавшим с основания филиала.

«Сегодня я от всей души желаю всем вам здоровья, процветания, успеха и безусловных побед. Пусть к вашим талантам и профессиональным навыкам, к вашим идеям и большим стремлениям непременно приложится удача, пусть ни одно старание не будет напрасным, и каждый день будет результативным и прибыльным. Поздравляю всех, кто вложил душу и сердце в развитие и процветание Иркутского филиала РСХБ. А также благодарю каждого за проделанную работу, ведь именно благодаря Вашей инициативе и заинтересованности наш Филиал растет и развивается!», – отметила Наталья Викторовна в поздравительной речи.

Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» начал свою деятельность в Иркутской области с октября 2005 года. Вместе с развитием филиала, начиная с 2006 года и по настоящее время, непрерывно создавалась сеть внутренних структурных подразделений. На сегодня Филиал представлен своими отделениями в 17 из 33 муниципальных районов Иркутской области. Это позволяет обеспечивать необходимую доступность финансовых ресурсов для сельхозпроизводителей.