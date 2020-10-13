С начала осени россияне сократили расходы

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в сентябре 2020 года россияне сократили свои повседневные расходы (3,3%). За год, напротив, расходы выросли (4,1%). Реальные (очищенные от инфляции) расходы за месяц сократились на 2,9%.

В сентябре номинальные расходы россиян сократились на 3,3%. По сравнению с предыдущим сентябрем индекс оказался выше на 4,1%. Расходы в сентябре являются наибольшими в данном периоде за все годы наблюдений.

После существенного замедления годового прироста в июле 2020 года происходит дальнейшая корректировка динамики, темпы роста становятся ближе к стандартным показателям годовой инфляции. Снижение расходов в сентябре традиционно для покупателей: в августе россияне много тратят на отпуска и подготовку к учебному году. Многие тренды в различных социально-демографических группах связаны именно с такой сезонностью расходов.

Реальные расходы, то есть расходы, очищенные от инфляции, в сентябре сократились на 2,9%, а годовая динамика оказалась нулевой.

Регионы

Лидером по падению расходов против прошлого месяца является Северо-Западный ФО (-6,6%). Стоит отметить, что Центральный ФО стал единственным округом, где расходы за месяц не изменились. Среди округов против прошлого года расходы снизились только в Дальневосточном (-7,5%) и Уральском (-10,5%) ФО. По этим округам мы наблюдаем более высокие темпы снижения в последние месяцы. Наибольшим ростом против сентября 2019 года отметился ЦФО (7,9%).

Города

В сентябре москвичи слегка сократили свои расходы по сравнению с августом на 0,5%. Говоря о годовой динамике, расходы жителей Москвы значительно растут по сравнению с прошлым годом (11,7%). Петербуржцы куда существеннее сократили расходы по сравнению с прошлым месяцем (-6,2%), но также показали рост по сравнению с сентябрем 2019 года (9,3%).

В городах с населением от 100 до 500 тысяч человек произошло резкое снижение расходов (-6,3%). Ранее мы наблюдали в этой категории городов более умеренную динамику расходов, чем в крупных городах. Сейчас расходы снизились до уровня прошлого года, а если очистить от инфляции, уже вышли в негативную зону. Это коррелирует с динамикой низкодоходной группы населения. Высокие годовые темпы роста сохраняются только в городах-миллионниках (8,1%).

Доходные группы

За месяц расходы россиян с низким доходом сильно сократились (-6,9%). Среднедоходники снизили расходы на 3,9%, а высокодоходники – на 0,5%. По сравнению с августом 2019 года все доходные группы увеличили свои расходы (0,6%, 6,2% и 3,4% соответственно).

Высокодоходная группа показывает в последние месяцы меньшую волатильность расходов, и сейчас мы наблюдаем в ней умеренную коррекцию расходов в меньшую сторону. Среднедоходная группа, имея существенный прирост в годовом выражении, резко снижает расходы против прошлого месяца.