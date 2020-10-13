Новости

В Иркутской области умерли 7 человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба, на 13 октября в Иркутской области подтверждены 179 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 20 918 заболевших.

Читайте также:

Как выживает иркутская фитнес-индустрия во время пандемии?
13 октября 2020
В Бурятии умерли два человека с коронавирусом
13 октября 2020

За последние сутки сразу семь человек умерли от коронавируса. Всего за период эпидемии скончались 369 человек: от COVID-19 умерло 279 (+7), от заболеваний, не связанных с вирусом – 90. За последние сутки выздоровели 82 человека, за весь период эпидемии – 17 854.

По количеству новых заражений сегодня лидирует Иркутск. Из 179 новых случаев коронавируса в регионе 61 приходится на областной центр.

Больше всего новых случаев:

  • в Иркутске — 61 (всего 9 950),
  • в Ангарске — 28 (всего 1 288),
  • в Боханском районе — 20 (всего 121)
  • в Усть-Илимске — 14 (всего 513).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19:

  • Иркутск – 9 950,
  • Иркутский район – 1 526,
  • Усть-Кут – 1480,
  • Ангарск – 1 288,
  • Братск – 941. 

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2376)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Как выживает иркутская фитнес-индустрия во время пандемии?
В Иркутской области умерли 7 человек с коронавирусом
В Бурятии умерли два человека с коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании