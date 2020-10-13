В Иркутской области умерли 7 человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба, на 13 октября в Иркутской области подтверждены 179 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 20 918 заболевших.

За последние сутки сразу семь человек умерли от коронавируса. Всего за период эпидемии скончались 369 человек: от COVID-19 умерло 279 (+7), от заболеваний, не связанных с вирусом – 90. За последние сутки выздоровели 82 человека, за весь период эпидемии – 17 854.

По количеству новых заражений сегодня лидирует Иркутск. Из 179 новых случаев коронавируса в регионе 61 приходится на областной центр.

Больше всего новых случаев:

в Иркутске — 61 (всего 9 950),

в Ангарске — 28 (всего 1 288),

в Боханском районе — 20 (всего 121)

в Усть-Илимске — 14 (всего 513).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19: