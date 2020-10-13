В Иркутской области умерли 7 человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба, на 13 октября в Иркутской области подтверждены 179 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 20 918 заболевших.
Читайте также:
13 октября 2020
13 октября 2020
За последние сутки сразу семь человек умерли от коронавируса. Всего за период эпидемии скончались 369 человек: от COVID-19 умерло 279 (+7), от заболеваний, не связанных с вирусом – 90. За последние сутки выздоровели 82 человека, за весь период эпидемии – 17 854.
По количеству новых заражений сегодня лидирует Иркутск. Из 179 новых случаев коронавируса в регионе 61 приходится на областной центр.
Больше всего новых случаев:
- в Иркутске — 61 (всего 9 950),
- в Ангарске — 28 (всего 1 288),
- в Боханском районе — 20 (всего 121)
- в Усть-Илимске — 14 (всего 513).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19:
- Иркутск – 9 950,
- Иркутский район – 1 526,
- Усть-Кут – 1480,
- Ангарск – 1 288,
- Братск – 941.