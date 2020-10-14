Окно возможностей. Банкиры о том, почему рефинансирование кредитов выгодно именно сейчас?

Банк «Открытие», Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров.

Эксперты рынка банковских услуг в один голос утверждают: сейчас – самое подходящее время для рефинансирования кредитов, потому что для этого сложились выгодные условия. Обусловлены они, в первую очередь, рекордным снижением ключевой ставки ЦБ. У такой ситуации есть своё определение – окно возможностей, и случаются подобные «окна» не так часто. Предыдущий раз был в 2018 году. Какие возможности открываются перед заёмщиками в такие моменты? Сколько времени может продолжаться благоприятная ситуация? На каких условиях рефинансируют кредиты банки, работающие в нашем регионе? Об этом порталу SIA.RU рассказали руководители финансово-кредитных учреждений.

Программа набирает обороты

– Спрос на программы рефинансирования стал одним из важнейших трендов 2020 года, – говорит управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова. – С мая по сентябрь мы наблюдаем стабильное увеличение спроса на этот продукт. В сентябре, по отношению к маю текущего года объем сделок рефинансирования увеличился на треть. По сравнению с сентябрем 2019 года этот показатель увеличился в 3,8 раза.

Рост объёма выдачи кредитов по программе рефинансирования с начала года наблюдают и в Альфа-Банке. По словам регионального управляющего АО «Альфа-Банк» Ольги Беспечной, прирост заявок на этот продукт в сентябре по сравнению с маем составил более 50%, при этом доля рефинансирования в общем объёме кредитования – порядка 20%.

– В кредитных выдачах банка «Открытие» доля рефинансирования составляет примерно половину и по сравнению с докризисным периодом, она не увеличилась. К сентябрю доля даже немного снизилась до 39%, – уточнил управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.

Ставки – ниже, спрос – выше

Среди причин высокого спроса эксперты в первую очередь называют неоднократное снижение процентных ставок по кредитам, которое в 2020 году происходило вслед за снижением ключевой ставки ЦБ РФ.

– Улучшение условий кредитования в текущем году и планомерное снижение ставок ЦБ позволяют снизить платеж по кредиту или увеличить его срок тем заемщикам, которые брали ипотеку несколько лет назад, – комментирует Александра Макарова. – Благодаря программам рефинансирования, клиентам доступны и другие возможности. С помощью программы можно объединить несколько кредитов в один или получить дополнительную сумму на личные цели, не увеличивая при этом процентную ставку по кредиту.

– Главный фактор роста спроса на рефинансирование – это рекордно низкие ставки по всей линейке кредитных продуктов, включая ставки по рефинансированию ипотечных кредитов, которые к середине 2020 года сократились до исторического минимума в 8%, –добавляет Ольга Беспечная. – Например, если заемщик брал ипотеку в 2015 году по ставке 13,5%, то рефинансирование позволит снизить кредитную нагрузку более чем на 5 пунктов.

Кроме этого, улучшились и условия самого рефинансирования: если раньше банки включали в договор пункт, что рефинансировать кредит можно только один раз, то сейчас таких ограничений нет: заёмщики вправе провести и второе и последующие рефинансирования ипотеки.

«Чужой» банк – всегда лучше?

У заёмщиков есть и другие возможности оформить рефинансирование как можно более выгодно для себя. Например, обратиться за этой услугой в другой банк, где более выгодные условия. Тем более, что сейчас существует достаточно много программ для рефинансирования, и часто это – конкурентный момент для банков, позволяющий им перетянуть к себе качественных заемщиков из других кредитных учреждений. А ещё у каждого банка есть свои индивидуальные «фишки» для клиентов.

Например, В Россельхозбанке, в среднем, по потребительским кредитам ставка от 5,9% годовых, по рефинансированию ипотеки – от 8% годовых. При этом, по информации Натальи Барковой, для клиентов других банков ставка ипотечного рефинансирования в настоящее время составляет 4,25% годовых.

– Это действительно привлекательные условия для погашения кредита другого банка без неоправданных переплат. По исследованиям банка основная доля в сфере ипотечного кредитования приходится на рефинансирование кредитов сторонних банков, преимущественно на приобретение вторичного жилья (квартиры). Низкая ставка кредитования и гибкие условия по рефинансированию привели к росту выдач кредитов, – комментирует директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

Кроме того, в РСХБ уже рассматривается возможность рефинансирования кредитов по условиям сельской ипотеки. «Учитывая популярность этого продукта и изначально низкую ставку кредитования, можно предположить, что этот вид услуг будет интересен для населения Иркутской области», - считает Наталья Баркова.

В ВТБ ставки по программе рефинансирования начинаются от 7,4%. При этом семьи, у которых второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года, могут рефинансировать ипотечный кредит по ставке 5% при условии, что объект недвижимости соответствует требованиям программы.

Клиентам Альфа-банка предлагается гарантированная ставка 9,9% на весь срок кредитования от 2 до 7 лет. Можно также объединить несколько кредитов, снизить ставку и уменьшить сумму ежемесячных платежей. Для ипотечных клиентов ставки здесь от 7,99%. Причём все оформление проходит онлайн, клиент встречается с сотрудником банка только при подписании документов на сделку.

Банк «Открытие» рефинансирует ипотеку по ставке от 7,6%, а кредиты наличными – первые 12 месяцев – по ставке 6,9%, с 13 месяца – от 7,4% до 19,9%.

Какое бремя заёмщику тяжелее?

Как отмечают собеседники SIA.RU, в основном заёмщики рефинансируют ипотечные и потребительские кредиты. Ипотека интересна, потому что суммы кредитов большие и даже небольшое снижение процента ведет к экономии. Потребительские, потому что выдавались в большом количестве и по очень высоким ставкам.

Так, по информации «Россельхозбанка», здесь растёт доля рефинансирования в сфере ипотечного кредитования: по статистическим данным, сейчас на него приходится 11% об общего количества ипотечного кредитования, в мае на этот вид услуг приходилось всего 2%. Рефинансирование потребительских кредитов находится на стабильном уровне – в среднем 18% к общему числу выдач потребительских кредитов, тем не менее статистика сентября показывает рост заинтересованности населения. За этот месяц рефинансирование потребительских кредитов составило 24% от общего количества выданных кредитов.

В «Альфа-Банке» также основная часть рефинансирования приходится по ипотечные сделки, так как суммы здесь более существенные и клиенты получают максимальную экономию с учетом снижения ставки.

Альфа-Банк, Иркутск.

Фото: Ольга Иванова.

– В настоящее время основная масса рефинансируемых кредитов, это ипотека, оформленная после 2017 года, гораздо реже встречается рефинансирование 2014-2016 годов – обычно эти клиенты делают второе и даже третье рефинансирование ипотечного договора, – пояснила Ольга Беспечная.

По итогам 3-го квартала доля рефинансирования составила 41% от объема всех ипотечных выдач банка по Иркутской области и в ВТБ.

– Спрос на рефинансирование преобладает среди ипотечных заемщиков на вторичном рынке жилья - почти 100% рефинансирования это готовые объекты, – подчеркнула Александра Макарова.

А вот в «Открытии» «лидирует» рефинансирование по кредитам наличными.

– Если по ипотеке ставки сравнительно одинаковые на банковском рынке, то по кредитам наличными в разных банках они сильно разнятся. Поэтому многие заёмщики рефинансированием решают свои вопросы по снижению долговой нагрузки, – пояснил Владимир Чернышов.

Банк «Открытие», Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров.

Торопиться стоит, но обдуманно

Как долго может продлиться «окно возможностей» и стоит ли потребителям поторопиться облегчить себе кредитное бремя? Мнения экспертов по этому поводу практически единодушны – сейчас на рынке сложились самые выгодные ставки. И упускать их не имеет смысла. Тем более ЦБ приостановил снижение ключевой ставки и заявил, что оно близко к исчерпанию.

–Торопиться стоит, так как, к примеру, по ипотеке, вопреки прогнозам, и спрос увеличился на недвижимость и стоимость квадратного метра выросла. Нужно успевать покупать недвижимость по еще привлекательным ценам, – рекомендует управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.

По мнению Ольги Беспечной, возможность воспользоваться максимально выгодными кредитными предложениями будет у заемщиков еще минимум до конца года.

– Это обусловлено многими факторами, в том числе и прогнозами аналитиков банка о дальнейшем снижение ключевой ставки. Но откладывать решение о рефинансирование точно не стоит, так как пока заемщик не подписал документы, он продолжает платить по высокие ставки действующие кредиты, – считает региональный управляющий АО «Альфа-Банк».

– Как ставки будут изменяться в дальнейшем, будет зависеть от ряда факторов, в том числе, – политики Банка России, поэтому советуем обратить внимание на инструмент рефинансирования именно сейчас, когда ставки по ипотечным кредитам находятся на рекордно низких значениях, – делает акцент управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова. – Важно, что рефинансировать действующий кредит можно неоднократно. Пересмотреть условия можно уже через шесть полных ежемесячных платежей. В случае, если ситуация на рынке приведет к увеличению ставок, то условия, зафиксированные в новом кредитном договоре при рефинансировании, не изменятся.

Прогнозировать повышение кредитной ставки в ближайшее время оснований нет, считает директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова. Тем не менее, она предупреждает, что принимая решение о кредитовании, равно как и о рефинансировании уже существующего кредита, необходимо внимательно ознакомиться со всеми условиями предоставления услуги, взвесить свои возможности и просчитать риски. Иногда для принятия решения не хватает объективной информации, поэтому наиболее оптимальный вариант – предварительная консультация со специалистом.

– Самое главное, это понимание основных целей рефинансирования. Заемщик сам принимает решение о необходимости этого продукта, но если есть возможность снизить сумму ежемесячного платежа по кредиту, почему не начать экономить свои средства? В любом случае, для изменения кредитных обязательств со стороны заемщика необходимо полное понимание условий и реальной выгоды данного действия, – говорит Наталья Баркова.