Два человека спасены на пожаре в Ангарске прошлой ночью

Прошлой ночью в городе Ангарске произошел еще один пожар, в магазине в 179 квартале, сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

На место пожара по указанному адресу прибыли 3 пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения из подвального помещения, использовавшегося в качестве склада магазина, шёл густой черный дым.

В результате пожара повреждено технологическое оборудование и частично - хранящаяся продукция. Подвальное помещение и первый этаж закоптились по всей площади. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.